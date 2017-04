Dyżury już nie wrócą? Reforma PiS-u na pewno nie pomoże

Jelcz-Laskowice To już koniec? Sprawa nocnych i świątecznych dyżurów medycznych wraca jak bumerang. Radni regularnie podnoszą ją na sesjach Rady Miejskiej, choć wiedzą, że przywrócenie tego punktu nie jest zależne od nich. Tym razem temat poruszyła Krystyna Dekret

Medyczne dyżury, działające w nocy i weekendy w Jelczu-Laskowicach, były dostępne od 1 października 2013. Lekarz i pielęgniarka przyjmowali w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej przy ulicy Bożka 13, w budynku dawnego pogotowia ratunkowego. Z pomocy można było korzystać codziennie w godzinach od 18.00 do 8.00, a w weekendy i święta przez całą dobę. Chodziło o to, aby chorzy mieli zapewnioną pomoc medyczną wtedy, gdy nie pracują lekarze rodzinni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Usługę prowadził Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie, czyli szpital powiatowy. Decyzją Starostwa Powiatowego, w porozumieniu z dyrektorem placówki Andrzejem Dronsejką, 1 czerwca 2016 punkt przestał działać, zespół lekarsko-pielęgniarski przeniesiono do Oławy. – To nie była łatwa decyzja, ale dłużej nie mogliśmy już czekać, bo najważniejsze jest dobro pacjenta, które oceniamy w skali całego naszego terenu działania – mówił wtedy dyrektor Dronsejko. Co dalej? CZYTAJ ARTYKUŁ w CAŁOŚCI: http://eprasa.pl/news/gazeta-powiatowa-wiadomo%C5%9Bci-o%C5%82awskie/2017-04-13

Kamil Tysa ktysa@gazeta.olawa.pl