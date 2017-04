Policjanci muszą być widoczni

Komisarz Urbańczyk twierdzi, że policjanci muszą być bliżej ludzi i tego od nich oczekuje

Policja wyznaczyła kierunki działania na rok 2017. Funkcjonariusze mają być bliżej ludzi, zwłaszcza dzielnicowi, a poczucie bezpieczeństwa ma wzrastać

Tak wynika ze sprawozdania komendanta powiatowego policji komisarza Pawła Urbańczyka, przedstawionego na niedawnej sesji Rady Powiatu. Sporo uwagi poświęcono w nim działaniom profilaktycznym, takim jak akcja „Prewencja, ale inaczej”, czy promowanie aplikacji „Moja komenda” jako formy bezpośredniej komunikacji z dzielnicowymi. Komendant stawia na dzielnicowych: – Dzielnicowy ma być inicjatorem spotkań z mieszkańcami – mówił kom. Paweł Urbańczyk. – Przynajmniej raz w miesiącu ma odwiedzić szkołę, uświadamiać gimnazjalistów i pozostałych uczniów o zagrożeniach.

Jako przykłady działań w szkołach podał akcję „Dopalacze” oraz użycie psa policyjnego do szukania narkotyków w szkolnych plecakach.

Policja nadal będzie zachęcała do zgłaszania wykroczeń i przestępstw za pomocą internetowej mapy zagrożeń. Nie bez znaczenia jest również profilaktyka skierowana do uczestników ruchu drogowego, szczególnie najmłodszych.

Reklama

Policja chce poprawić stan bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscach zamieszkania poprzez monitorowanie i patrole piesze, a być może w przyszłości także rowerowe. Główne założenie jest takie, że funkcjonariusze mają być widoczni. O jednego policjanta wzmocniono ruch drogowy. Pracę tego wydziału ma poprawić zakup pojazdu z wideorejestratorem. Komendant Urbańczyk mówił, że w kosztach mają partycypować lokalne samorządy.

W 2017 roku planuje się także: uzupełnienie brakujących etatów, ograniczenie dynamiki przestępstw (szczególnie kradzieży samochodów i niszczenia mienia) oraz wzrost wykrywalności przestępstw uciążliwych, takich jak kradzieże z włamaniem.

Szef powiatowej policji mówił także o tym, na co często zwracają uwagę mieszkańcy oraz o dużych oczekiwaniach w tym zakresie. Poprawił się czas oczekiwania na reakcję policji. W zgłoszeniach uznanych jako pilne, policjanci przyjeżdżają ze średnim czasem 6,46 minut od zgłoszenia (wartość wymagana – 6,67 minut), w zgłoszeniach zwykłych czas wynosi 9,10 minut (oczekiwany czas – 9,16 minut).

Monika Gałuszka-Sucharska msucharska@gazeta.olawa.pl