Mała wielka konstrukcja. VIDEO

Konstrukcja musi mieć ściśle określone wymiary: nie może ważyć więcej niż 15 gramów, mieć więcej niż 8 cali wysokości i 4 cale szerokości

Waży zaledwie 15 gramów, a utrzymuje ciężar 240 kilogramów. Zbudowała ją oławianka Klaudia Mazur wspólnie z kilkoma znajomymi studentami. Teraz mają szansę pokazać ją w Stanach Zjednoczonych na mistrzostwach świata. Potrzebują jednak twojej pomocy

Wzięli udział w prestiżowym konkursie „Odyseja Umysłu”, przez wiele miesięcy poświęcali każdą wolną chwilę, aby udowodnić, że są najlepsi. Udowodnili. – Zostaliśmy mistrzami Polski, finały konkursu są w Stanach Zjednoczonych – mówi Klaudia. – Będziemy konkurowali z całym światem, tam będzie około 8000 uczestników…

Jeśli chcesz, żeby oławianka pojechała do Stanów Zjednoczonych możesz ją wesprzeć. – Dla naszej grupy liczy się każda złotówka, to nie muszą być duże kwoty, chodzi o to, aby pomogło nam jak najwięcej osób – dodaje. – Jeśli ktoś chce nas sponsorować i ma konkretną propozycję, co moglibyśmy zrobić w zamian, to jesteśmy otwarci.

Chcesz pomóc Klaudii Mazur. Możesz to zrobić na trzy sposoby:

* przekazać 1% podatku – KRS 0000221348 z dopiskiem „Kwestia Czasu”

* wpłacić dowolną kwotę na konto 28 1240 4025 1111 0000 4259 8422 z dopiskiem „Finały OU absolwenci Klaudia”