Nie tak łatwo wybudować komendę, ale warto spróbować

Budynek komisariatu jest w złym stanie technicznym

Komendant powiatowy policji kom. Paweł Urbańczyk rozpoczął starania o budowę nowego komisariatu w Jelczu-Laskowicach

Wprawdzie szef policji mówił nam niedawno, że łatwiej wybudować komendę, niż zmienić mentalność policjantów, jednak przyznał na niedawnej sesji Rady Powiatu, że to równie trudne zadanie.

Policja pracuje nad ustawą modernizacyjną na najbliższe lata. Komendant rozpoczął procedury, mające na celu wpisanie do niej budowy jelczańskiego komisariatu. Stan obecnego jest tak zły, że przebudowa jest nieopłacalna. – Jelcz-Laskowice zasługuje na prawdziwy komisariat z krwi i kości, aby dorównywał temu, co jest w Oławie – mówił kom. Paweł Urbańczyk. – Były wstępne rozmowy. Nowy komisariat mógłby powstać na obecnej działce, gdzie teraz są garaże. Wstępny koszt to 4-6 mln zł z wyposażeniem. Jest szansa, że budowa będzie wpisana do ustawy modernizacyjnej.

Dotychczasowy budynek komisariatu byłby wyburzony.

