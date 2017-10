Najstarsze przedszkole w gminie Oława ma 70 lat! Zobacz, jak świętowali

Kamienny jubileusz przedszkola

Bystrzyca. Jest starsze niż nazwa miejscowości, w której powstało, a mimo upływu lat cały czas tętni dziecięcą radością i śmiechem. Najstarsze przedszkole w gminie Oława ma 70 lat, bogatą tradycję i kilka pokoleń wychowanków, którzy 28 września wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali kamienny jubileusz placówki

– 70 lat to ponad pół wieku historii, tradycji i co najważniejsze działalności opiekuńczo- wychowawczej na rzecz dzieci – mówiła Wioletta Leniak, nauczycielka Publicznego Przedszkola w Bystrzycy współprowadząca uroczystość. – To najdłużej funkcjonująca placówka przedszkolna w gminie Oława. Jesteśmy dumni z tego faktu bo przecież nie każda może poszczycić się tak zacnym wiekiem. Historia przedszkola jest długa i bogata. Wychowało się w nim kilkanaście pokoleń młodych ludzi. To tutaj dziadkowie i rodzice, wychowankowie tego przedszkola, przeprowadzają swoje wnuki oraz dzieci. Świadczy to o zaufaniu, jakim nas darzą.

Tekst i fot.:Wioletta Kamińska

Jubileusz był też okazją do uroczystego otwarcia nowego placu zabaw. Na fot. radny Mariusz Michałowski, przedstawiciel Nadleśnictwa Oława Joanna Kaczmarek, dyrektor Krystyna Boruń oraz radny i sołtys Paweł Bubała