Twój kot na wakacjach! Wyślij zdjęcie i wygraj

Tak koty z naszego powiatu spędzają lato. Odzew na ten konkurs jest bardzo duży, dlatego w papierowym wydaniu gazety (kolejne wydanie 24 sierpnia) prezentujemy tylko niektóre zdjęcia. Wszystkie zgłoszenia natomiast publikujemy na portalu, wciąż możesz wysłać swoje zgłoszenie, bo zabawa trwa do końca sierpnia

Wystarczy, że na maila gazetaolawa@gmail.com wyślesz ciekawe zdjęcie swojego kota i napiszesz kilka zdań o pupilu. Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu oławskiego. W mailu nie zapomnij dopisać: „Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na publikację w „Gazecie Powiatowej-Wiadomości Oławskie” i na portalu gazeta.olawa.pl”.

Koniecznie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli okaże się, że to twój kociak urzeknie nas najbardziej. Uwaga! Co kilka dni będziemy zamieszczać na naszym portalu gazeta.olawa.pl nadesłane zdjęcia, ale zwycięzcę wybierzemy na początku września. Jakie będą nagrody? Na pewno napiszemy o twoim kocie w gazecie, zrobimy mu również zdjęcie. Ale to nie wszystko – partnerem naszego konkursu jest Acana Polska, która od 16 lat zapewnia miłośnikom zwierząt dostęp do wysokiej klasy różnorodnych artykułów dla psów i kotów. Zwierzęta są ich pasją, dlatego w ofercie mają bezkonkurencyjne i wyjątkowe produkty. Dla zwycięzcy konkursu Acana przygotuje niezwykłą i pyszną niespodziankę. Za tydzień kolejna porcja waszych kocich zdjęć.

A oto kolejni kandydaci do nagrody

Kicia to 2 letnia dama, rozrabiara. Uwielbia kiedy rzuca jej się trytytki, wtedy przynosi w pyszczku i czeka, aż znowu jej się rzuci. Lubi spać na oknie i ganiać za muchami. Da się pogłaskać, kiedy ona tego chce. Jest to kotka z charakterem. Autorką zdjęcia jest pani Anita.

Kotka nazywa się Roksana, ma 5 lat i też chce jechać na wakacje. Została znaleziona jak była malutka i tak już została. Autorką zdjęcia jest pani Agnieszka

Kotka nazywa się Lusia. Autorką zdjęcia jest pani Małgorzata

NEWIA najlepiej wie, jak spędzać czas w upalne wakacje. Dwuletnia kotka, nasza kruszyneczka z bidula. Na co dzień rozbrykana i „rozgadana”, przepada za surową zieleniną z warzywniaka. Bezpechowo przebiega kilka razy dziennie drogę. Autorką zdjęcia jest pani Sylwia

To ja kocur Maciek.Jestem już na emeryturze, więc i wakacje czas zacząć .Przy takim upale najlepsze leżakowanie. Autorką zdjęcia jest pani Beata

Przesyłam zdjęcie zatytułowane „Wczasy pod wierzbą”. Leon uwielbia spędzać czas na dworze, wylegując się w przeróżnych zakątkach ogrodu. Autorką zdjęcia jest pani Aneta

Mam na imię Lena, to mój kot, który mieszka w stajni w Psarach. Nazywa się Sylwester i bardzo lubi patrzeć jak trenuję.On ma wakacje cały rok. Autorem zdjęcia jest pan Tomek

Jestem Ryan i uwielbiam wygrzewać się w słońcu! Dzięki temu mam mnóstwo energii, żeby męczyć swoich „niewolników” w nocy 😉 Autorką zdjęcia jest pani Marzena

Wypoczywają we dwoje. Autorką zdjęcia jest pani Magdalena

Izma to byt ezoteryczny zamknięty w ciele kota, najprawdopodobniej demon. Na zdjęciu wyśmiewa się z tysięcy urlopowiczów, którym na wakacjach nie dopisała pogoda. Autorką zdjęcia jest pani Kamila

Mamy wspaniałego kotka, który jest ulubieńcem naszej rodziny. Nazywa się Ruby i ma dwa latka. Jako maleńka kotka została podrzucona do zakładu w Namysłowie i znaleziona przez ochroniarza. Mieliśmy przed nią dwa kocury i niestety zginęły pod kołami aut. Znajomy powiedział nam, że kotki bardziej pilnują się domu i nas namawiał na tę znalezioną kotkę. Jak zobaczyliśmy tę małą puchową kulkę, nie mogliśmy się jej oprzeć. I tak znalazła się w naszym domu w Minkowicach Oławskich. Jak widać na zdjęciu , jesteśmy jej służbą;) Ruby jest prawdziwą damą i wakacje spędza śpiąc i obserwując wszelkie nasze ruchy. Ewentualnie psa Kaprysa, królika Tuptusia i chomika Leosia:) Autorką zdjęcia jest pani Monika

Kot Borys 7 lat – adoptowany 2 lata temu z Fundacji Ebra Koci Zakątek. Ja tu poleżę, popilnuje, o nic się nie martw, bo wiesz wakacje wakacjami, ale moja miska będzie pełna, tak? Autorką zdjęcia jest pani Marta

Puma została znaleziona w studzience kanalizacyjnej. Gdy podrosła, okazało się, że mimo „niskiego urodzenia” charakter ma iście królewski. 🙂

Na zdjęciu kicia opala tylko tylne łapki i brzuch, ponieważ reszta jest już czarna. 😉 Autorką zdjęcia jest pani Aleksandra

Jestem Fiona, liczę już 12 wiosen, moim głównym zajęciem jest spanie i jedzenie. Tak spędzany czas upływa mi najmilej w towarzystwie moich ukochanych właścicieli. Wszystkich kotom tego życzę 🙂 Autorką zdjęcia jest pani Bożena

Jestem Kitko.Swoje latka już mam, ale zwinnością mimo tuszy nie odbiegam od innych. Uwielbiam jeść, zabawę w „łapanie cienia”, i harce na podwórku z młodszą koteczką ze mną mieszkającą. Leżakowanie to moja specjalność w upalne wakacyjne dni. Autorką jest pani Elżbieta

Jestem Honda. Dawno temu znalazłam tu dom. Jestem szybka, zwinna, sprytna stąd moje imię. Mam swój charakterek, lubię świat oglądać z wysokości. Czujna i bardzo aktywna, co wiąże się ze znoszeniem do domu łupów. Lubie być głaskana, przytulana, zabawy ze starszym kocim współmieszkańcem i spanie na swoim czerwonym kocyku. Autorką zdjęcia jest pani Elżbieta

Imbir wypoczywający ze swoim przyjacielem po całodniowym polowaniu. To piękna ruda bestia, która jest z nami już od pięciu lat. Domowy kotek, który większość swojego życia spędza poza domem. Imbir jest mieszkańcem Oławy na wyspie zwanej Zwierzyniec.Autorką zdjęcia jest pani Sabina

Pysia czeka na mizianie Adoptowana w lutym 3-letnia Zosia stała się Pysią ze względu na okrągłe policzki i nie tylko majestatyczna piękność w dzień odpoczywa. ale o 4 nad ranem głośno domaga się pieszczot. uderzając łapką po głowie śpiącej karmicielki Autorką zdjęcia jest pani Jolanta

Feluś i Lakuś tak się kochamy. Autorką zdjęcia jest pani Bogumiła

Nasz ulubieniec znaleziony przed laty na drzewie przydrożnego CPN-u na imię ma Filip, ma już 14 lat i uwielbia wylegiwać się na domownikach. Nie przepada za upałami, więc kryje się przed nimi w domowych pieleszach.Zdjęcia wykonują mu z przyjemnością właścicielki Zosia i Olga Sosulskie

Przesyłam zdjęcie moich kotków ,które przebywają na wakacjach w Jelczu Laskowicach. Autorem zdjęcia jest pan Mariusz

Nic sobie nie robi z zakazów, śpi i wypoczywa gdzie mu się chce ale wie że kochamy go mimo wszystko… Autorką zdjęcia jest pani Monika

To jest Salem, typowy kanapowiec, ma 5 lat i lubi dużo spać, niekoniecznie skory do zabawy w dzień, za to wieczorami się „ożywia „, a nad ranem chętnie „śpiewa „. Autorką zdjęcia jest pani Alicja

Lusia jest kotką przygarniętą w okresie srogiej zimy. Gdy tylko przystąpiła próg domu szukała czegoś co by nadawało się do zjedzenia. Jest strasznym łakomczuchem, nie jest w ogóle wybredna, zje wszystko. Ponadto jest milusińska, uwielbia głaskanie i czesanie ulubioną szczotką. Kocha zabawę rurkami do napojów- aportuje.Jest niezwykłą kotką z powodu umaszczenia, ale i charakterku. Autorem zdjęcia jest pani Paulina.

Witam nazywam się Monika i jestem szczęśliwa właścicielką sześciu kotów. Chciałabym przedstawić całe stadko, ponieważ wszystkie są piękne i wnoszą wiele radości w życie mojej rodziny. Najstarsza to szara Mysia, biało-czarna Kasia, biało-szara Luśka, pręgowany Speed, czarna Matylda i trzykolorowa Tosia. Wszystkie uwielbiają biegać po domu i kraść wędlinę z kanapek. Nie wyobrażam sobie domu bez nich…

Filemon jest nami od sierpnia 2015. Jest bardzo wesołym, zawsze skorym do zabawy kotkiem. Jeśli czegoś chce, potrafi to zakomunikować. Podaje łapkę, je przysmaki z ręki, gdy słyszy dźwięk przesuwanej bramy biegnie do drzwi wejściowych, aby przywitać powracających do domowników. Swoje zabawki ma zawsze przy sobie, poruszając się miedzy pietrami, ma je ze sobą w pyszczku. Autorką zdjęcia jest pani Kamila

Kotka ma na imię Funia. Ma 5 lat, przygarnęliśmy ją z oławskiego przytuliska. Jak widać uwielbia zakupy i podróże. Mieszka na wsi, więc jest cały czas na wakacjach i dobrze jej z tym.

Zdjęcie wykonane przez panią Izę

Kotka FIONA ma już 12 la, ale lubi aktywnie spędzać czas. Lubi polować, a kiedy jest ciepło uwielbia przebywać na dworze w towarzystwie innych zwierzaków. Czarna kotka SARA choć niepodobna do matki, jest córką FIONY. Ma 11 lat i waży 6 kg, ale pomimo tego jest bardzo sprytna i zwinna i ciągle przynosi swoje zdobycze do domu. W wolnej chwili lubi odpoczywać brzuszkiem do góry. Autorką zdjęć jest pani Małgorzata

SARA

MERCI-PODRÓŻNIK I ROZRABIAKA. MA CZTERY MIESIĄCE I JAK WIDAĆ JEST STRASZNIE CIEKAWY ŚWIATA. SWOJE LICZNE PRZYGODY DŁUGO POTEM ODSYPIA W WÓZKU DLA LALEK. MIESZKA NA WSI, WIĘC MA WIELE POMYSŁÓW NA PSOTY. JEGO WŁAŚCICIELKA 9-LETNIA MARTA MA DZIĘKI NIEMU MNÓSTWO EMOCJI I RADOŚCI. Autorką zdjęcia jest pani Anna

Mam na imię Kajtek i w czasie wakacji leniuchuje na całego. Najlepiej na kanapie, miękko i wygodnie. Autorką zdjęcia jest Marzena

Pucek to 10-letnitowarzyski kot z Oławy, który wakacje spędza w ogrodzie. Autorką zdjęcia jest pani Monika

Baron niezależny i sprytny kot. Bardzo lubi polowania oraz sesje zdjęciowe. Pomimo wakacji nie ma czasu na odpoczynek. Codziennie zwiedza zakątki swojej okolicy. Autorką zdjęcia jest pani Adrianna

Nazywam się Dorota i wysyłam państwu zdjęcia moich dwóch z siedmiu kotków. Czarny kotek nazywa się Storm i uwielbia zabawy na świeżym powietrzu oraz zapachy różnych kwiatów.

Biały kot w brązowo-czarne łatki nazywa się Zara , uwielbia wspinać się po drzewach i biegać po mokrej trawie. Obydwoje są rodzeństwem i są bardzo milutkie.

Uwielbiam patrzeć na ich figle.

