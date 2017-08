Trwa piknik militarny JELCZA

Dziś od południa na placu Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach trwa piknik militarny zorganizowany przez spółkę Jelcz, należącą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z okazji Święta Wojska Polskiego. Oprócz prezentacji sprzętu wojskowego marki „Jelcz” można zobaczyć także sprzęt wojskowy z 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu – oczywiście na podwoziach Jelcza.

Nie brakuje pokazów ratownictwa medycznego, zabaw dla dzieci, znakowania rowerów, wojskowej grochówki i innych smakołyków. Pogoda dopisała – wiele osób właśnie tu spędza świąteczne popołudnie.

– Festyn jest oczywiście jednym z elementów obchodów 65-lecia firmy Jelcza, ale nie tylko – mówi prezes spółki Jelcz Łukasz Dudkowski. – Tutaj każdy albo kogoś miał w Jelczu, albo ma, albo będzie miał, bo firma cały czas się rozwija. Na pikniku chcemy pokazać, co w tej chwili produkujemy. Odbywa się on pod hasłem „Poczuj dumę”. Skoro nasze pojazdy są w tej chwili na defiladzie wojskowej w Warszawie, to chyba mamy powód do dumy. To jest dla nas ważne. Ten festyn, tysiące ludzie na nim, odzew na „Gazetę Wojskową”, czyli dodatek do „Gazety Powiatowej”, to świetna promocja marki.

Reklama

Więcej w najbliższym wydaniu „Gazety Powiatowej” – już od środy w sprzedaży

fot. Jerzy Kamiński

(ck)