Kolejne zgłoszenia do kociego konkursu! Pstryknij Mruczka i wyślij do nas!

Twój kot na wakacjach! Zrób zdjęcie i wygraj! Czekamy na koty, kotki, kociaki, wszystko co mruczy, miauczy i ma pazury!

Podobno one mają wakacje całe życie, ale… Chcesz się pochwalić kotem, pokazać innym jak spędza wakacje, poprawić komuś humor? Ta zabawa jest dla Ciebie!

Wystarczy, że na maila gazetaolawa@gmail.com wyślesz ciekawe zdjęcie swojego kota i napiszesz kilka zdań o pupilu. Konkurs trwa do końca sierpnia i jest skierowany do mieszkańców powiatu oławskiego. W mailu nie zapomnij dopisać: Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na publikację w „Gazecie Powiatowej-Wiadomości Oławskie” i na portalu gazeta.olawa.pl.

Reklama

Koniecznie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli okaże się, że to twój kociak urzeknie nas najbardziej.

Uwaga! Co kilka dni będziemy zamieszczać na naszym portalu gazeta.olawa.pl nadesłane zdjęcia, ale zwycięzcę wybierzemy na początku września. Jakie będą nagrody? O tym wkrótce! Partnerem naszego konkursu jest Acana Polska, która od 16 lat zapewnia miłośnikom zwierząt dostęp do wysokiej klasy różnorodnych artykułów dla psów i kotów. Zwierzęta są ich pasją, dlatego w ofercie mają bezkonkurencyjne i wyjątkowe produkty. Dla zwycięzcy konkursu Acana przygotuje niezwykłą i pyszną niespodziankę. Ale to dopiero we wrześniu, teraz czekamy na koty, kotki, kociaki, wszystko co mruczy, miauczy i ma pazury!

UWAGA! PONIŻEJ publikujemy kolejne zdjęcia nadesłane przez WAS. Czekamy na następne zgłoszenia – wyślij swojego Mruczka na gazetaolawa@gmail.com

Pierwsze nadesłane zdjęcia opublikowaliśmy kilka dni temu tutaj: http://gazeta-olawa.pl/galerie-zdjec/65700-trwa-koci-konkurs-zobacz-pierwsze-zdjecia-wyslij-nam-zdjecie-kota-wakacjach-wygraj/

Domowy wariat Balbinka. 6 grudnia skończy rok, lubi się dużo bawić, a w szczególności z muchami. Jej pozycje w trakcie snu też są bardzo ciekawe, Autorem zdjęcia jest pan Wojtek.

Jestem Duduś i chcę na wakacjeeeee !!! Zamiast tego siedzę na balkonie za kratkami. Autorką zdjęcia jest pani Magdalena

Bounty i Bezik, dwa kochane kociaki, które przesypiają całe lato. Autorką zdjęcia jest pani Kamila

Kiler jest kotem-wojownikiem. Walczy z kotami sąsiadów, przynosi do domu myszy i ptaki jako trofea, niejeden domownik został przez niego podrapany. Jednak jeśli w upalny dzień jest głaskany za uchem przez najmłodszego członka rodziny, rozpływa się z przyjemności. Autorką zdjęcia jest pani Monika

Tolek zazwyczaj jest bardzo energiczny i mieszka we Wrocławiu, ale wakacje spędza w Oławie oglądając Trudne Sprawy i Dlaczego ja. Niestety ciągle powtórki sprawiają, że ucieka w blogi sen. Autorką zdjęcia jest pani Izabela

Dziunię znalazłam dzięki ogłoszeniu w waszej gazecie, jest z nami 7 lat. Jest indywidualistką lubi polować na myszki jest domownikiem nr.1 Dziunia to mądra kocica. Autorką zdjęcia jest pani Joanna

Ciapek ma dość upałów, z chęcią by wyleciał w kosmos… Autorką zdjęcia jest pani Agata

Matka, są wakacje – nie czas na naukę.

Nubis to siedmioletni, najbardziej leniwy kot na świecie – uwielbia się uczyć ze mną, a bardziej przeszkadzać. Autorką zdjęcia jest pani Agata

Minka to typowa kotka, bezkonkurencyjna władczyni swojego podwórka, która chodzi własnymi ścieżkami… i sypia na żywopłocie. Autorką zdjęcia jest pani Wanda

Nawet na wakacjach trzeba dostojnie wyglądać. Moja Gwiazdka dobrze o tym wie i nosi kocią biżuterię. 😁

A po sesji zdjęciowej zasłużona drzemka z kochanym kompanem 💗

GWIAZDKA – 6 Tygodni

TIGER – 15 miesięcy. Autorką zdjęć jest pani Katarzyna

Kot nazywa się Bleki a papuga Bobi i jest to para nierozłączek. Autorką zdjęcia jest pani Agnieszka

Kot Tofik, właśnie jest w trakcie wakacyjnego relaksowania się na parapecie i zastanawiania się jak zapanować nad światem. W sumie nic nowego. Bardzo lubi biegać po mieszkaniu… w nocy. Uwielbia przytulać się o 5 nad ranem. Kiedy otworzy mu się drzwi twardo stoi i patrzy na swojego „niewolnika”. Jego ulubiona piosenka to: nie jadłem od 20 minut. Ostatnio dostał nowy drapak… ale nadal korzysta z krzeseł i łóżek (ale pudełko po drapaku idealne). Autorem zdjęcia jest pan Dominik

Pan swoich włości, Aston się kłania 🙂 Towarzyski Maine Coon na wiecznych wczasach. Autorką zdjęcia jest pani Iza

To jest kotka Miśka, uwielbia zwiedzać okolicę i łowić ptaki, na załączonym zdjęciu akurat była bardzo znużona bo na dworze podał deszcz i nie mogła wyjść na spacer. Autorką zdjęcia jest pani Alicja

Przedstawiam Państwu Manię. Mania to kochany leniuszek i jak każda kobieta uwielbia korzystać z pięknej słonecznej pogody opalając swoje ciałko… tzn. futerko. Autorką zdjęcia jest pani Renata

Jestem Zbyszek, rasowy dachowiec o sierści czarnej jak mój charakter:-) bardzo lubię zrzucać wszystko na podłogę, ściągać firanki, zjadać kwiatki doniczkowe oraz bawić się z moimi ludźmi;-). Nie wiem, co to nuda oraz spokój. Odpoczywam tylko wtedy kiedy moi ludzie są w pracy. Autorką zdjęcia jest pani Bernadeta

Rudka jest molem książkowym. Uwielbia podziwiać okładki romantycznych powieści i spać na podręcznikach, dzięki którym chłonie wiedzę o świecie. Często popada w głęboką zadumę przy dźwiękach muzyki. Autorką zdjęcia jest pani Marta

Mimo że koty zwykle chadzają własnymi ścieżkami, nad wyraz często spotykają na nich na ssaki z gatunku homo sapiens. Człowiek rozumny udomowił wąsatego czworonoga prawie 10 tysięcy lat temu. W Polsce jest około 17 tysięcy bezdomnych kotów takich jak nasza Kiciora, która jest z nami od lutego. Niestety, w niektórych miejscach te urocze czworonogi wcale nie mogą liczyć na sympatię, czy choćby współczucie. Co roku w Azji, głównie w Chinach, na stole ląduje kilka milionów kotów. Niezwykle trudno pojąć to w naszej rodzimej kulturze, gdzie całe pokolenia pamiętają „Pana kotka”, co leżał w łóżeczku, czy też ciekawskiego Filemona i zasadniczego Bonifacego. Z naszego zdobycznego Kiciora z pewnością obiadu nie będzie 🙂 Kiciora zwana Przemysławą odsypia wakacyjne nocne łowy. Nawet nie ma zamiaru drgnąć. Po krótkiej chwili przekręca się na drugi bok i wystawia przez sen język. Po wypoczynku przenosi się na kanapę i tam spędza kilka chwil na relaksie do czasu aż nie czmychnie na spacer z psem. Autorką jest pani Małgorzata

Nasz kotek nazywa się KOCUREK. Ma 3 miesiące i jest kotką 🙂 Jest u nas od 2 miesięcy i widać czas urlopu wykorzystuje na całodzienne leniuchowanie… Autorką jest pani Kamila

Pan Prezes to kot, który ze mną mieszka. Jest niezwykły, bo dwurasowy. Jego mama jest kotką perską, zaś tato to łysy medalista sfinks kanadyjski. Ma fantastyczny charakter, taki trochę bardziej psi niż koci ;). Jest przytulaśny i bardzo mięciutki. Zero w nim agresji. Często pomaga mi w tym co robię, np kiedy robię lalki kładzie mi się na stole przy którym pracuję i każe się miziać, albo kiedy gotuję siedzi na stołku i obserwuje czy aby na pewno robię to dobrze ;), a czasem testuje naczynia kuchenne, lubi miski 😉 . Kiedy pakowałam torbę podróżną, sprawdzał czy jest w niej dość miejsca na jego puchaty ogon… Zdarza mu się łobuzować, ale nie umiem się na niego gniewać. Przychodzi do mnie czasami i z taką czułością wbija mi pazury w łydkę i patrzy tymi wielkimi oczyskami jakby chciał powiedzieć: „Dawaj kobieto saszetkę, żreć mi się chce” …Pan Prezes jest po prostu KOCHANY. Autorką jest pani Barbara

Co to za wakacje, że kot musi się wygrzewać pod kocem. Autorką jest pani Małgorzata

Chciałbym zaprezentować swojego pół rasowego kotka a właściwie kotkę – Kikę. Jest to mieszanka kota brytyjskiego oraz mieszańca. Jest ona bardzo energicznym kotem lubiącym spędzać wolne chwile na świeżym powietrzu, a w leniwe dni na okiennym parapecie pilnując domostwa. Kika to urodzona modelka – aparat ją kocha 🙂 Autorem jest pan Damian

To nasz kot Bazyli. Bazyli ma 3 lata i uwielbia siedzieć na kuchennym oknie. Piątkę przybija tylko Fabiankowi. Na załączonym zdjęciu wita się ze swoim panem. Bazyli biega po calym domu. Lubi się bawić myszkami na sznurku, przez okno poluje na wróble. Dom to miejsce gdzie mieszka KOT. Autorką jest pani Joanna