Trwa koci konkurs (zobacz pierwsze zdjęcia)! Wyślij nam zdjęcie kota na wakacjach i wygraj!

Twój kot na wakacjach! Zrób zdjęcie i wygraj! Czekamy na koty, kotki, kociaki, wszystko co mruczy, miauczy i ma pazury!

Podobno one mają wakacje całe życie, ale… Chcesz się pochwalić kotem, pokazać innym jak spędza wakacje, poprawić komuś humor? Ta zabawa jest dla Ciebie!

Wystarczy, że na maila gazetaolawa@gmail.com wyślesz ciekawe zdjęcie swojego kota i napiszesz kilka zdań o pupilu. Konkurs trwa do końca sierpnia i jest skierowany do mieszkańców powiatu oławskiego. W mailu nie zapomnij dopisać: Jestem autorem zdjęcia i wyrażam zgodę na publikację w „Gazecie Powiatowej-Wiadomości Oławskie” i na portalu gazeta.olawa.pl.

Koniecznie podaj swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, jeśli okaże się, że to twój kociak urzeknie nas najbardziej.

Uwaga! Co kilka dni będziemy zamieszczać na naszym portalu gazeta.olawa.pl nadesłane zdjęcia, ale zwycięzcę wybierzemy na początku września. Jakie będą nagrody? O tym wkrótce! Partnerem naszego konkursu jest Acana Polska, która od 16 lat zapewnia miłośnikom zwierząt dostęp do wysokiej klasy różnorodnych artykułów dla psów i kotów. Zwierzęta są ich pasją, dlatego w ofercie mają bezkonkurencyjne i wyjątkowe produkty. Dla zwycięzcy konkursu Acana przygotuje niezwykłą i pyszną niespodziankę. Ale to dopiero we wrześniu, teraz czekamy na koty, kotki, kociaki, wszystko co mruczy, miauczy i ma pazury!

UWAGA! PONIŻEJ publikujemy pierwsze zdjęcia nadesłane przez WAS. Czekamy na kolejne – wyślij swojego Mruczka na gazetaolawa@gmail.com





Wakacje, wakacjami, Edyta ma firmę na głowie. Pomrukuje tylko w ciszy „Nie przeszkadzać, eh zarobiona jestem.” Autorką zdjęcia jest pani Anna

Kot Filemon. Starszy i spokojny kot lubiący się tulić. Śpi zazwyczaj w domu, a gdy są ciepłe noce to harcuje nad dworze. Gdy ktoś z domowników wyjdzie, wtedy wygląda zza podwórka i czeka. Autorem zdjęcia jest pan Karol

Filip w wakacyjnej pozie często miewa dziwne pozycję przy leniuchowaniu – autor zdjęcia pan Krzysztof

Franek został siedem lat temu wzięty z oławskiego przytuliska jako kilkumiesięczny kociak. Mieszka na stałe w Oławie, w bloku. Jednak wyjeżdża na wakacje do „dziadków” na wieś, gdzie korzysta z uroków wsi i agroturystyki, polując na różne zwierzątka. Chwile relaksu spędza śpiąc i mrucząc w różnych nietypowych miejscach. Autorką zdjęcia jest pani Magdalena

Nadano mi imię Jerry, jestem rodowodowym maine coon’em, a więc będę ogrooomnym kotem! 😉 Na razie mam 5 miesięcy, lubię się gonić po pokojach, jestem trochę wścibski, bo kocham patrzeć z balkonu, co robią moi sąsiedzi na dworze. Autorką zdjęcia jest pani Marta

Mamy w domu dwie kocice: matkę z córką 🙂 Kizię i Milkę 🙂 Kizia – czarna z odrobinką białych łatek uwielbia się wylegiwać w ciepłe dni na leżaku. Wygrzewa się na słońcu godzinami.

Milka – biało – czarna z uroczym „pieprzykiem” przy nosku uwielbia wszelkie torby, torebki i plecaczki… 🙂 Tym razem na wakacje „spakowała” się do plecaka

Czekamy na informację o tym kotku. Autor Mykhailo wysłał zdjęcie bez opisu

Lilli na wakacjach. Autorem zdjęcia jest pan Tomasz

Kotka tajska o imieniu Molly – typowa domatorka, wakacje spędza na działce. Zainteresowanie otaczającym ją światem jest ogromne, czujna i aktywna w 100 procentach. Autorem zdjęcia jest pan Mariusz

Mruczek, kochany „rasowy”model. Bardzo lubi pozować do zdjęć i zaczepiać, wszystko to, co się rusza. Kocha się bawić i zaczepiać ludzi o nogawki. Energiczny, wesoły kocurek. Autorka zdjęć – pani Agnieszka

Niunia uwielbia mruczeć i tulić się do właściciela. Spokojna kotka, która bardzo lubi oglądać to,co dzieje się na drodze. Często siada na parapecie w poszukiwaniu kawalera. Autorką zdjęcia jest pani Agnieszka

Riki rok temu trafił do nas z oławskiego przytuliska. To kocur z niesamowitą dawką energii i ogromnym apetytem. W przerwie między posiłkami uwielbia bawić się z psami i wylegiwać w promieniach słońca. Autoką zdjęcia jest pani Magda

XENA I CEKINKA gotowe na podróż do Niemiec. Autorką zdjęć jest pani Natalia