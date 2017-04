Może być potrzebna każdemu! (ZDJĘCIA)

Od rana na oławskim Miasteczku trwa Motoserce, akcja jest organizowana już czwarty raz i ma na celu zachęcenie do oddania krwi. Organizatorzy przekonywali, że warto to zrobić, gdyż w każdej chwili ktoś z naszych bliskich lub my sami możemy potrzebować takiej pomocy. Aby bardziej wpłynąć na wyobraźnię zorganizowano realistyczny pokaz – dwoje młodych ludzi uległo ciężkiemu wypadkowi, do akcji wkroczyli strażacy i pogotowie. To właśnie w takich chwilach krew bywa niezbędna i bardzo często od tego zależy, czy poszkodowany przeżyje wypadek.

Do godziny 13.00 krew oddało 40 osób. Rejestracja dawców trwa do 17.00, warto wziąć udział w akcji, do wygrania są cenne nagrody. Losowanie o godzinie 18.00. Na Miasteczku są dwa autobusy, w których możemy podzielić się życiem. W ubiegłym roku 119 osób oddało krew. Czy uda się pobić rekord? Możesz się do tego przyczynić.

Fot. Agnieszka Herba