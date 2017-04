Dopóki jest nadzieja – trwa życie. Zobacz zdjęcia

Oława

Takim hasłem rozpoczął się Żonkilowy Marsz Nadziei. Uczniowie szkół z powiatu oławskiego dwa razy przeszli dziś wokół oławskiego Rynku. Pokazali, że solidaryzują się z cierpiącymi i nieuleczalnie chorymi, którzy są pod opieką Hospicjum Domowego „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej w Oławie. Piękna pogoda sprawiła, że ten marsz był naprawdę wyjątkowy, a pozytywna energia uderzyła ze zdwojoną siłą.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Dariusz Amrogowicz podkreślił, że jest wdzięczny za to, że młodzi ludzie potrafią myśleć o innych w tym zaganianym świecie. – Jesteście tutaj, żeby powiedzieć – pamiętamy o innych zapominając o sobie – mówił

Głos zabrał również ksiądz Piotr Rozpędowski z parafii śś. Ap. Piotra i Pawła w Oławie. – Ostatnio wpadło mi w uszy świadectwo pewnego człowieka – Litzy – lidera zespołu Luxtorpeda, człowiek bardzo mocno nawrócony, kiedyś powiedział takie słowa, że „jeśli umrę, zanim umrę, to nie umrę, kiedy umrę”. A więc jeśli my będziemy umierać dla innych, robić coś dla nich kosztem naszego czasu, naszych przyjaciół, naszych różnych pasji, to nie umrzemy, wtedy kiedy naprawdę odejdziemy. Mam nadzieję, że to, że poświęcacie swój czas dla innych, dla chorych jest przygotowaniem się do tego, że mamy coś po sobie pozostawić. Bardzo dziękuję za to, że tu jesteście i nie mówię tego jako ksiądz, ale jako syn człowieka chorego, który cztery lata temu korzystał z tego hospicjum i dzięki temu mógł spokojnie odejść do wieczności. Teraz jest czas Wielkiego Postu, widzimy Jezusa, który wisi na krzyżu, zobaczcie, że ma przybite ręce i nogi i to właśnie wy jesteście przedłużeniem jego rąk i jego nóg. Jeśli coś robicie dla kogokolwiek, szczególnie dla chorego i cierpiącego, to jesteście tymi rękami i nogami Pana Jezusa i jesteście dowodem na istnienie Pana Boga! Dziękuję WAM! Dziękuję za to, że tu jesteście.

Nad jak najlepszym przebiegiem wydarzenia czuwali wolontariusze Hospicjum Domowego „Caritas” – Marta Możejko i Sławek Graczyk.

Fot. Agnieszka Herba