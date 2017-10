Własna sauna – czy to możliwe?

Moda na korzystanie z sauny przyszła do nas z Finlandii. Sauny znajdują się już prawie we wszystkich ośrodkach SPA, większych hotelach i ośrodkach sportowych. Coraz więcej osób decyduje się na własną saunę doceniając jej dobroczynny wpływ na organizm.

Wpływ sauny na zdrowie

Nie ulega wątpliwości, że nic tak dobrze nie odpręża jak wizyta w saunie i nie ma większego znaczenia czy jest to sauna sucha czy mokra. Naprzemienna kąpiel gorąca i zimna pobudza układ krążenia a przede wszystkim oczyszcza organizm z toksyn. Pod wpływem wysokiej temperatury organizm zaczyna wydzielać duże ilości potu a wraz z nim obecne w nim toksyny.

Podczas kąpieli w saunie zwiększa się metabolizm, dzięki temu można zrzucić kilka zbędnych kilogramów. Sauna ma także właściwości lecznicze. Szczególnie polecana jest osobom cierpiącym na choroby stawów, mięśni, reguluje ciśnienie krwi.

Fot. Sauny domowe z www.starpool-unipool.pl/oferta/sauny-parowe-w-domu

Reklama

Jak stać się posiadaczem własnej sauny?

Wbrew pozorom sauna nie jest drogą inwestycją. Gotowe kabiny do samodzielnego montażu to wydatek kilku tysięcy złotych. Najprostsze modele można nabyć już za ok. 3 tysiące zł. Saunę można wybudować w domu lub w ogrodzie. Decydując się na saunę w domu najlepiej umieścić ją w pobliżu łazienki, by można się potem szybko schłodzić. Oczywiście najlepiej jest planować saunę już na etapie projektowania domu. Można wtedy w jednym miejscu zaplanować saunę, prysznic, siłownię. Kabinę sauny można jednak wstawić w już gotowym domu przeznaczając na nią nieużywane pomieszczenie. Trzeba jednak pamiętać, by było ono na tyle duże, by kabina nie stykała się ze ścianami.

Innym rozwiązaniem jest budowa sauny w ogrodzie. Nie może to być jednak sama kabina, trzeba wybudować dla niej osobny domek. Tutaj kabina powinna przylegać do ścian, by straty ciepła były jak najmniejsze. W domku trzeb także uwzględnić kabinę z prysznicem i pomieszczenie do relaksu. Kto posiada działkę blisko jeziora lub rzeki może wykorzystać je do schładzania organizmu, nie będzie wtedy musiał budować łazienki w domku. Tak właśnie najczęściej robią Finowie wykorzystując warunki naturalne.

Posiadanie własnej sauny to ogromna wygoda. Nie trzeba już wtedy planować dodatkowego czasu (ok. 2 godz.) na wizytę w saunie ogólnodostępnej. Jest to szczególnie ważne wtedy, bardzo zmęczeni chcemy zregenerować organizm i nie mamy już siły na dodatkowe wyjście z domu.

(tekst sponsorowany)