Jak wybrać najlepszego adwokata w Gliwicach?

Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy adwokata. Miejscem, który zrzesza wielu prawników to kancelaria. Gliwice pełne są tabliczek i banerów z nazwiskami adwokatów oraz nazwami kancelarii. Jak znaleźć tego najlepszego?

Adwokaci do różnych spraw

Sprawy sądowe dotyczą spraw majątkowych, rodzinnych, karnych i wielu innych. Każda sprawa dla uczestników jest stresująca. Mało kto rozumie zawiłe pisma, które dostajemy od sądu czy z różnych urzędów. Do adwokata możemy wybrać się nawet po poradę, aby pomógł nam napisać odwołanie lub odpowiedź. Podpowie też jakie kolejne kroki powinniśmy przedsięwziąć, aby doprowadzić sprawę do końca.

Jeśli nie jesteśmy pewni jakiego adwokata powinniśmy wybrać do danej sprawy – czy od praw spadkowych, czy cywilnych – z pomocą przychodzi kancelaria. Gliwice posiadają sądy rejonowe, okręgowe i administracyjne. W każdym z nich codziennie odbywa się wiele rozpraw. Aby wygrać rozprawę sądową warto zasięgnąć pomocy prawnika. W kancelariach pracuje wielu adwokatów o różnych specjalizacjach. Dlatego właśnie tam można zasięgnąć porady. Skierują nas do wyspecjalizowanego i doświadczonego pracownika, który z chęcią poprowadzi naszą sprawę.

Im węższa specjalizacja adwokata, tym większa jest jego wiedza. Jednak mało który adwokat decyduje się na jedną specjalizację, ponieważ biznes to biznes, a w każdym biznesie trzeba zarabiać. Najwięcej studentów prawa decyduje się na prawo cywilne lub prawo karne. Często wybierają prawo rodzinne, prawo spółek handlowych, prawo podatkowe oraz finansowe. Rzadko zajmują się prawem medycznym, prawem obrotu nieruchomościami czy prawem własności intelektualnej. Taki podział istnieje dlatego, że największym odsetkiem spraw sądowych są te dotyczące prawa cywilnego i karnego. Reszta wybierana jest najczęściej przez zainteresowania i chęć posiadania wąskiej specjalizacji.

Najlepszy adwokat w Gliwicach

Niestety, nie istnieje ktoś taki jak najlepszy adwokat w Gliwicach. Tak samo jak najlepsza kancelaria w Gliwicach. Zamieszkuje tu wielu dobrych adwokatów, ale aby wybrać najlepszego dla siebie należy trochę poszukać.

Czym cechuje się dobry adwokat? Przede wszystkim doświadczeniem i ilością przeprowadzonych (i wygranych) spraw. Wiele kancelarii i prawników posiadających indywidualną praktykę posiada strony internetowe, w których chwalą się poprowadzonymi sprawami. Na nich także powinniśmy znaleźć najważniejsze informacje, takie jak specjalizacja, a to właśnie powinno nas interesować najbardziej.

Nie warto zrażać się też do początkujących adwokatów. Są oni pełni werwy, zapału i chęci prowadzenia nowych spraw. Mogą wykazać się niezwykłą pomysłowością i mądrością. Każdy wie, że początki w branży są trudne i aby zaistnieć trzeba zebrać doświadczenie. Początkujący adwokat kosztuje też zdecydowanie mniej, więc to doskonała szansa dla obu stron. My zapłacimy niższe honorarium, a młody adwokat zbierze potrzebne mu doświadczenie.

Wiele dowiedzieć możemy się z forum, na którym ludzie piszą swoje opinie. Należy jednak pamiętać, że internauci chętniej dzielą się niezadowoleniem, dlatego może być ciężko znaleźć pozytywne opinie. Aby przekonać się, co piszą internauci o poszczególnych prawnikach lub kancelariach z okolicy wystarczy wpisać w wyszukiwarkę „kancelaria Gliwice” lub „adwokat Gliwice”. Można też zebrać informacje wśród znajomych. Może ktoś potrzebował adwokata w podobnej sprawie i poleci kogoś zaufanego?

Podczas rozmowy z adwokatem należy zwrócić uwagę czy poświęca nam całą uwagę i słucha z zaangażowaniem. Nie bójmy się zapytać czy prowadził już sprawy podobne do naszych.

Czym różni się prawnik, adwokat i radca prawny?

Mało kto wie, że jest różnica pomiędzy prawnikiem, adwokatem i radcą prawnym. Wielu ludzi uważa, że to jedno i to samo. Nic bardziej mylnego. Oto podstawowe różnice pomiędzy tymi trzema zawodami.

Prawnik to osoba, która ukończyła studia prawnicze. Może założyć własną kancelarię prawną i udzielać porad prawnych. W sądzie jednak nie może reprezentować klienta jako pełnoprawny pełnomocnik, chyba że posiada stałą umowę na zarządzanie jego majątkiem. Prawnik nie podlega organom nadzorczym i tym samym nie musi stosować się do etyki zawodowej.

Adwokat oprócz ukończonych studiów prawniczych posiada też trzyletnie szkolenie aplikacyjne. Dodatkowo podszedł do egzaminów aplikacyjnych i zdał je z powodzeniem i tym samym został wpisany na listę adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej. Może reprezentować klienta przed sądami każdej instancji. Adwokat zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej, więc jest człowiekiem godnym zaufania.

Radca prawny posiada ukończone studia wyższe i tytuł magistra. Po kilkuletnim szkoleniu aplikanckim pozytywnie zdał egzamin na radcę prawnego. Jest wpisany na listę radców prawnych i złożył ślubowanie. Taka osoba może reprezentować klientów w sądzie z wyłączeniem spraw karnych i karno-skarbowych. Dodatkowo pełni wszelkie usługi prawne. To specjalista od sporządzania umów cywilno-prawnych oraz opinii prawnych.

