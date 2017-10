Gdzie do Hiszpanii? Propozycje dla imprezowiczów i osób szukających spokoju

Chcąc wyjechać na wymarzone wakacje, myślimy o dalekich i egzotycznych wyprawach. Natomiast, trzeba powiedzieć, że Europa daje dużo możliwości. Dlatego, zanim skreślimy europejskie kraju z naszej listy miejsc wartych zobaczenia, to sprawdźmy, jak wiele mają do zaoferowania. Przykładem jest choćby Hiszpania. Dlaczego warto się tam wybrać? Co zobaczyć?

Imprezowe raje. Coś dla fanów nocnego życia

Na początek trzeba od razu powiedzieć, że kraj ten ma wiele twarzy. To tutaj znajdą dla siebie coś odpowiedniego zarówno osoby liczące na świetną zabawę, jak i na święty spokój. Gdzie powinna wybrać się ta pierwsza grupa ludzi? Chyba każdy kojarzy Ibizę. Nie sposób nie znać tego miejsca, które uchodzi za zabawowy raj. Poleca ją także Dreamtours.pl – warto tam pojechać choć raz w życiu i przekonać się czym jest ten imprezowy raj.

Nic w tym dziwnego, dla tych, którzy tęsknią za imprezami do samego rana, głośną muzyką i dużą ilością napojów wyskokowych, to miejsce będzie idealne. W końcu każdy czasem potrzebuje odreagować codzienne stresujące i nudne obowiązki. Jeśli lubimy robić to w ten sposób, to Ibiza będzie przystankiem obowiązkowym. Kolejny miejscem na imprezowe szaleństwo jest Benidorm. Ten imponujący kurort, pełen wieżowców niegdyś był dość spokojny. Obecnie jednak słynie ze swojego zabawowego charakteru.

Reklama

Oaza spokoju

A teraz coś zupełnie innego, a mianowicie Hiszpania jawiąca się jako oaza spokoju. W końcu odreagowywać można różnie. Niektórzy wolą podczas urlopu zaszyć się w ciszy i raczej obcować z przyrodą, aniżeli z głośnym tłumem ludzi. Za dobry przykład może uchodzić region Murcja, leżący w południowo-wschodniej Hiszpanii. Nie jest on zadeptany przez turystów, również dlatego, że nie zagląda tam zbyt dużo biur podróży. Skutkuje to mniejszą ilością ludzi i większym spokojem. To taka hiszpańska prowincja będąca w cieniu popularnej Katalonii, czy Andaluzji.

Co ważne, ma ona dostęp do morza, więc spokojnie można zdecydować się na leniwe plażowanie, na przykład z dala od dużych ośrodków miejskich. Natomiast nie powinniśmy nie wykorzystać możliwości zwiedzenia pięknych, zabytkowych miejscowości, jak Lorca czy Kartagena, które robią niesamowite wrażenie.

To zaledwie kilka przykładów na wyjazd do Hiszpanii. Jedne są bardziej, inne mniej oczywiste, jednak na pewno w tym kraju każdy znajdzie coś dla siebie. Nie brak w nim pięknych plaż, gdzie można do woli oddawać się błogiemu lenistwu. Gdy nam się to znudzi, możemy z kolei wybrać się na całodniowy trekking w góry, których w Hiszpanii jest pod dostatkiem. Z wyższych warto wymienić choćby Pireneje, czy Góry Betyckie. Z kolei mniej wymagający jest płaskowyż Mesety, przebiegający przez centralną część kraju. Hiszpania ma wiele do zaoferowania.

(tekst sponsorowany)