Praktyczny i elegancki portfel – jak go wybrać?

Oferta na rynku jest bardzo bogata, co wbrew pozorom nie ułatwia wyboru, ale go utrudnia. Wielkość, pojemność, kolor, ilość i rozmiar przegródek sprawiają, że długo nie możemy podjąć ostatecznej decyzji.

Na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę

Portfel to przedmiot, który powinien przede wszystkim spełniać kryteria praktyczności, przecież używany jest kilka lub kilkanaście razy dziennie. Znalezienie w nim potrzebnej karty lub banknotu powinno zajmować kilka sekund. Dlatego przed zakupem portfela warto zadać sobie kilka pytań:

ile kart (bankowych, lojalnościowych, klubowych) przechowujemy w portfelu,

Reklama ile dokumentów musimy mieć zawsze pod ręką (dowód osobisty, prawo jazdy, różne legitymacje, dowód rejestracyjny),

ile musimy mieć gotówki.

Portfel należy dobierać w zależności od odpowiedzi na te pytania.

Klasyczny portfel czy slim wallet?

Wybór uzależniony jest od odpowiedzi na powyższe pytania. Dla osób, które sporadycznie posługują się kartami bankowymi i najczęściej płacą gotówką, najlepszym wyborem jest portfel klasyczny. Pomieści sporą ilość banknotów i potrzebne dokumenty. Wykonany ze skóry, zawsze będzie elegancki. Wadą tego typu portfeli jest ich rozmiar. Niestety wypychają kieszenie spodni i w przypadku garniturów burzą idealną linię. Lepiej prezentują się jako dodatek do stylu sportowego.

Fot.: Cienki portfel z https://gentle-man.pl/89-cienki-portfel-meski-slim

Karty płatnicze to dziś powszedniość, tym bardziej, że zlikwidowano minimalne kwoty płatności, nawet za bilet tramwajowy możemy zapłacić kartą. Dla zwolenników bankowości elektronicznej najlepszy będzie cienki portfel typu slim wallet. Jego niewielki rozmiar powoduję, że jest dyskretny i niewidoczny, zwłaszcza w idealnie dopasowanym.

Wybierając cienki portfel warto zwrócić uwagę na ilość i układ kieszonek przeznaczonych na karty. Jeżeli posiadamy ich 2, 3, to praktycznie najprostsze modele będą idealne. Przy ich większej ilości najbardziej optymalne będą kieszonki rozmieszczone kaskadowo, wtedy każdą łatwo znajdziemy i wyciągniemy. Portfel powinien posiadać także jedną większą przegrodę na kilka banknotów, by w razie awarii terminala można było zapłacić gotówką i nie biegać do najbliższego bankomatu. Przydatna może być także mała zapinana kieszonka na bilon, ewentualnie oprócz portfela można mieć małą bilonówkę.

Portfel elegancki

To przede wszystkim portfel ze skóry. Miłośnicy zwierząt mogą wybrać modele ze skóry ekologicznej, które są jednak mniej trwałe. Do niedawna portfele eleganckie oferowane były w dwóch podstawowych kolorach: czarnym i brązowym. Obecnie jednak obowiązująca stylistyka skłania się w kierunku bardzo różnorodnej kolorystyki, co zwiększa możliwości doboru i dopasowania do indywidualnych preferencji.

(tekst sponsorowany)