Oławianin wśród 25 najlepszych maturzystów w kraju!

Bartusz Szyler jednym z laureatów ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent”. Konkurencja była ogromna, bo w tym roku wszystkich maturzystów było ponad 258 tys.



Konkurs „Matura na 100 procent” organizowany jest przez Fundację „Zawsze Warto” oraz Centralną Komisję Egzaminacyjną – instytucję państwową, która jest organizatorem egzaminów maturalnych w Polsce. Ma na celu wyróżnienie i promocję najlepszych maturzystów oraz szkół, które ukończyli. Ogłasza się 65 finalistów i 25 laureatów. Do „Matury na 100 procent” nikt sam się nie zgłasza – to konkurs wyników maturalnych. Jakie są kryteria? Trzeba zdać wszystkie egzaminy maturalne na co najmniej 90%, co najmniej dwa przedmioty pisać na poziomie rozszerzonym, z przynajmniej jednego uzyskać 100% lub mieć tytuł laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej.

