Niektórzy zastanawiają się jak utrzymuje się czystość w hotelach. Jakie tkaniny hotelowe i sztuczki znają właściciele, że pościel, ręczniki i całe wnętrza są nieskazitelnie czyste?

Tkaniny do pokojów hotelowych

Wszystkie tkaniny hotelowe muszą być wytrzymałe i odporne na wysokie temperatury. Pokój hotelowy powinien być schludny i elegancko zaaranżowany. Klient powinien czuć się w nim swobodnie i przyjemnie, a także lepiej niż u siebie w domu. Dlatego jedną z najważniejszych rzeczy jest pościel.

Osoba śpiąca w hotelu powinna czuć bijącą od niego czystość, a jednocześnie być miłą w dotyku. Dlatego do produkcji pościeli najczęściej używa się adamaszku lub bawełny. Są one idealne do snu i czyszczenia. Mogą być prane mechanicznie i nawet częsta zmiana pościeli nie uszkadza ich struktury.

Tak samo kołdry i poduszki powinny być wyprodukowane z materiału, któremu nie szkodzi regularne pranie. Dodatkowo warto, aby były przyjazne dla alergików. Muszą one zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza i nie wchłaniać wilgoci.

Ciekawym rozwiązaniem, które chroni przed szybkim zniszczeniem materaca są specjalne podkłady, które chronią go przed wilgocią, zanieczyszczeniami i wszelkimi uszkodzeniami. Taki podkład można prać w wysokich temperaturach co zapewnia czystość i zachowanie higieny.

Najczęściej pościel hotelowa produkowana jest w śnieżnobiałym kolorze. Jednak coraz częściej właściciele pensjonatów wybierają kolorowe i wzorzyste tkaniny hotelowe, które wprowadzają domowy i bardziej swobodny nastrój.

Akcesoria łazienkowe

Łazienka w hotelu musi lśnić czystością. W jej wyposażeniu zawsze znajdują się ręczniki, dywaniki i szlafroki dla klientów. Ręczniki muszą być wykonane z materiałów, które wytrzymują wysoką temperaturę i chlorowanie. Jednocześnie powinny być miękkie i przyjemne w dotyku. Najczęściej ręczniki produkuje się z wysokiej jakości bawełny, która pozwala na częste pranie i jest bardzo wytrzymała. Tak samo dywaniki łazienkowe, które nie tylko zdobią wnętrze i otaczają je przytulną atmosferą, ale też chronią stopy przed zimną podłogą. Klienci z pewnością docenią miękki dywanik położony przed wanną lub kabiną prysznicową.

Hotelowa restauracja

Każda restauracja powinna zachwycać klientów czystością i kompozycją. W zależności od stylu hotelu na stołach najczęściej znajdują się białe obrusy. W eleganckich wnętrzach są one dopełnione pięknymi bieżnikami, serwetkami i pokrowcami na krzesła. Wszystko to musi być nieskazitelnie czyste, ponieważ klient widząc zaplamiony obrus z pewnością nie wróci tutaj na kolejny obiad.

Obrusy powinny pokryte być specjalną warstwą plamoodporną, dzięki której rozlane napoje i plamy z jedzenia nie wsiąkają w materiał. Dodatkowo dobrze jest, jeśli nie ulegają zagnieceniom. Dzięki temu obrus zawsze wygląda estetycznie.

Serwetki dodają stołom niezwykłego uroku. Materiałowe serwety są zdecydowanie bardziej gustowne od tych papierowych, a klient poczuje się doceniony. Wielu restauratorów szkoli swoich pracowników z zakresie składania serwetek, które codziennie mogą mieć inny kształt i zaskakiwać gości swoim pięknym wyglądem.

Modnym ostatnio rozwiązaniem jest zastawienie stołu białym obrusem i kontrastującymi dodatkami, na przykład w kolorze czarnym, pomarańczowym, zielonym czy niebieskim. Wygląda to niezwykle spektakularnie.

Jak wybielić pościel domowymi sposobami?

Wielu z nas po pobycie w hotelu chciałoby mieć tak śnieżnobiałą pościel i miękkie ręczniki we własnym domu. Jest kilka sposób, które wykorzystywane są podczas prania w pensjonatach.

Tkaniny hotelowe często wymagają prania w wysokiej temperaturze i chlorowania. Mimo tego, wciąż zachwycają miękkością i delikatnością.

Jeśli chcemy mieć zawsze miękkie ręczniki, należy je odpowiednio pielęgnować. Po zakupie warto od razu je wyprać, aby zaczęły dobrze wchłaniać wodę. Producenci ręczników często piorą je w specjalnych środkach, aby na półce wyglądały niezwykle zachęcająco.

Co trzecie pranie warto wykorzystać ocet. Należy szklankę octu dodać do płynu do prania. Ocet nada ręcznikom miękkości, a mocny zapach płynu zabije jego nieprzyjemny zapach.

Jeśli mamy stare ręczniki, które już dawno straciły swoją świetność, możemy przywrócić im dawny wygląd. Takie ręczniki należy wyprać z dodatkiem połowy szklanki sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia. Do płukania używamy ocet.

Gdy suszymy ręczniki w suszarce, nie ustawiajmy wysokiej temperatury. Co ciekawe, gdy dodamy do bębna suszarki piłeczki tenisowe, zwiększa one miękkość ręczników.

Aby przywrócić biel pościeli i obrusom wystarczą domowe środki, które z pewnością posiadamy w swojej kuchni. Przed praniem warto namoczyć tkaniny w ciepłej wodzie z dodatkiem soli. Podobnie działa namaczanie w zsiadłym mleku. Lniane obrusy moczymy z dodatkiem spirytusu.

Do prania dodajemy domowe wybielacze. Może to być wyciśnięty sok z cytryny, pół szklanki sody oczyszczonej lub pół szklanki octu. Pomogą one przywrócić biel zszarzałej pościeli i obrusom.

Jeśli to tylko możliwe suszmy wszystko na zewnątrz w promieniach słońca. To także pomoże wybielić materiały.

