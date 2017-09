5 sposobów na tanie zakupy w Internecie

Statystyki pokazują, że coraz więcej osób zaczyna preferować zakupy w Internecie, stopniowo rezygnując ze sklepów stacjonarnych. Jest to związane przede wszystkim z prowadzonym przez nich szybkim tempem życia, w którym wolny czas jest na wagę złota. Kupując online, przede wszystkim oszczędzamy czas, a dodatkowo możemy dokonać zakupów wtedy, kiedy nam to najbardziej pasuje – nawet w środku nocy.

Nie da się ukryć, że zakupy w sieci to również oszczędność pieniędzy. W przypadku zdecydowanej większości produktów, kupując online zapłacimy przynajmniej o kilka lub kilkanaście procent mniej. Często różnice są jeszcze większe i sięgają nawet kilkudziesięciu procent. Pomimo to, coraz więcej osób szuka sposobów na jeszcze tańsze zakupy w Internecie. Sami sprawdźcie, co do nich należy.

5 prostych i skutecznych sposobów na tanie zakupy w Internecie

Krok pierwszy – znajdź dobrą porównywarkę cen

Reklama

Nie trzeba ukrywać, że choć produkty w sklepach internetowych są bardzo tanie, to nie w każdym z nich będą w tej samej cenie. Właśnie z tego powodu stworzono specjalne porównywarki cen produktów, które szybko wskazują nam, gdzie w sieci można dostać dany produkt możliwie najtaniej.

Warto polecić nowoczesną porównywarkę cen produktów – porownajkoszyk.pl, która pozwala wyszukiwać nie tylko pojedyncze rzeczy, ale również wiele produktów, wskazując w którym sklepie można dostać je wszystkie najtaniej.

Krok drugi – zdobądź bezpłatną dostawę

Sprawdź, co trzeba zrobić, by dostać darmową dostawę. Zazwyczaj wystarczy osiągnąć jakąś kwotę zamówienia, zapisać się do Newslettera, by otrzymać specjalny kod zerujący koszty dostawy. Niektóre sklepy mają również opcję click and connect, która umożliwia tańszy zakup produktów ze sklepu online i bezpłatne odebranie ich w salonie firmowym. Jeśli masz do niego blisko, to będzie to dobre rozwiązanie.

Krok trzeci – otrzymaj rabat na pierwsze zakupy

Pamiętaj o tym, że najczęściej klienci odwiedzający dany sklep po raz pierwszy, mogą liczyć na specjalny rabat. Zazwyczaj jest to 10 lub 20% upustu lub talon na określoną kwotę (np. 20 lub 50 zł). Jak go otrzymać? Wystarczy zapisać się do Newslettera.

Krok czwarty – skorzystaj z dodatkowych promocji

Realizując zakupy w danym sklepie internetowym, zawsze warto zerknąć do zakładki „promocje”, „wyprzedaż” lub „outlet”. Bardzo możliwe jest, że znajdują się w niej takie produkty, które i tak musiałbyś kupić za parę dni, a teraz możesz dostać je w zaskakująco niskiej cenie. Wrzuć je do koszyka od razu – zaoszczędzisz pieniądze i czas.

Krok piąty – zdobądź dodatkowe bony

Przed zatwierdzeniem zamówienia poszukaj w sieci dodatkowych bonów i kodów rabatowych. Wejdź na specjalne portale ze zniżkami do sklepów i zobacz czy jest coś, z czego mógłbyś skorzystać.

Sumując te wszystkie zniżki, które uzyskasz w każdym z wyższej przedstawionych kroków, bardzo łatwo można dojść do wniosku, że przy odrobinie sprytu większość rzeczy można dostać w Internecie praktycznie za bezcen. Spróbujesz?

Dlaczego warto korzystać z porównywarek cen produktów?

W dzisiejszych czasach każde zakupy należy robić na chłodno, by nie przepłacić. Trzeba wiedzieć, że ceny za ten sam artykuł mogą się różnić w konkretnych miejscach nawet o kilkaset procent. Nikt tego nie kontroluje i nie określa maksymalnych cen, dlatego nie sprawdzając, ile dana rzecz rzeczywiście kosztuje, możemy sporo stracić.

Najlepszym sposobem na sprawdzanie ceny produktu wbrew pozorom nie jest wpisanie jego nazwy i słowa „cena” w wyszukiwarkę internetową. Choć w ten sposób otrzymamy pewne wyniki, to trzeba wiedzieć, że będą to informacje ze sklepów lub stron, które są odpowiednio wypozycjonowane w wyszukiwarce, co wcale nie oznacza, że mają najkorzystniejszy cenowo asortyment. Do sprawdzania cen produktu i wyszukiwania najtańszych sklepów służą specjalne porównywarki cen produktów.

Porownajkoszyk.pl jest właśnie tego typu porównywarką. To w niej sprawdzisz rzeczywistą cenę rynkową danej rzeczy oraz przekonasz się, gdzie dostaniesz ją najtaniej. Z portalu warto korzystać nie tylko wtedy, gdy oglądamy jakiś produkt w sklepie stacjonarnym, ale również wtedy, gdy siedząc wygodnie w domu dokonujemy zakupów przez Internet.

Duże zakupy a niska cena

Problem może pojawić się wtedy, gdy chcemy kupić kilka produktów. Na szczęście jest to tylko pozorny kłopot. Porwonajkoszyk.pl ma również rozwiązanie na tę sytuację, ponieważ pozwala porównywać ceny nie tylko jednego przedmiotu, ale również całego koszyka produktów, pokazując nam, w którym sklepie dostaniemy je wszystkie najtaniej. A to daje nam zdecydowanie większe oszczędności, z których szkoda nie skorzystać.

Tego typu porównywarki cen produktów doskonale sprawdzają się również jako narzędzia dające nam ciekawe pomysły na prezent. Nawet jeśli zupełnie nie wiemy co chcemy kupić. Wtedy wystarczy poprzeglądać produkty dostępne w kategoriach porównywarki i znaleźć coś, co nam się spodoba i będzie mieścić się w naszym budżecie. Trzeba tutaj pamiętać również o tym, że dany produkt może mieć średnią cenę rynkową o wiele większą niż ta, która pokazuje nam się w wyszukiwarce. Wyszukiwarka zawsze wskaże nam sklepy, w których można kupić daną rzecz najtaniej.

wyszukiwarka cen – porownajkoszyk.pl

(tekst sponsorowany)