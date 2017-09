Kotły na ekogroszek – na co warto zwrócić uwagę?

Koszty ogrzewania domu to spory wydatek, zwłaszcza w sezonie grzewczym, dlatego właściciele szukają rozwiązań tanich, wygodnych i ekologicznych. Zimowy smog jest dotkliwy przede wszystkim dla mniejszych miast, gdzie kotłownie indywidualne są dominujące.

Zalety ekogroszku

Ekogroszek swoją nazwę zawdzięcza przede wszystkim swoim właściwościom, które w sprawiają, że spośród paliw stałych, jest najmniej szkodliwy dla środowiska. Ekogroszek produkowany jest z węgla kamiennego o małej zawartości siarki, dodatkowo jest to węgiel wysokokaloryczny. To sprawia, że wśród różnych nośników ciepła (prąd, gaz) jest najbardziej opłacalny, a równocześnie przyjazny dla środowiska. Do spalania ekogroszku potrzebne są specjalne kotły z podajnikiem, które zapewniają wysoką sprawność energetyczną (80-90%), a to oznacza niższe koszty ogrzewania.

Kotły na ekogroszek

Ekogroszek można spalać w piecach uniwersalnych, przystosowanych do spalania różnych rodzajów paliw stałych (węgiel, miał, brykiety, ekogroszek), ale najlepsze efekty cieplne dają kotły na ekogroszek z podajnikiem tłokowym lub ślimakowym. Zaletą takich kotłów jest wysoka sprawność energetyczna oraz minimalizacja obsługi. Wystarczy załadować podajnik raz na kilka dni, by kocioł ogrzewał cały dom. Nie ma potrzeby dorzucania węgla co kilka godzin i ponownego rozpalania.

Oprócz komfortu i niższych kosztów, ekogroszek jest przyjazny dla środowiska, nie wydziela szkodliwych substancji, nie powstaje z niego duża ilość popiołu.

Fot. kotły na ekogroszek: www.kotly-bialek.pl/oferta/kotly-co-5-klasy-generacji

Kocioł – na co zwrócić uwagę?

Decydując się na zakup nowego kotła trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na jego moc, która przystosowana jest do ogrzewania określonej powierzchni, np. kotły o mocy 14 kW mogą ogrzać powierzchnię 180 m2. Przy obliczaniu potrzebnej mocy kotła trzeba, poza powierzchnią, uwzględnić dodatkowe czynniki:

ocieplenie domu,

energetyczność okien,

nasłonecznienie pomieszczeń,

preferowane temperatury przez domowników,

straty ciepła.

Bezpieczniej jest zaplanować kocioł o nieco większej mocy, niż zapotrzebowanie, ale nie warto też przesadzać. Kocioł o nadmiernej mocy niż konieczna będzie nie tylko droższy, ale także droższe będą koszty ekogroszku, a temperatura w pomieszczeniach będzie wysoka, co niekorzystnie wpływa na komfort użytkowanie i obniża odporność (przegrzewanie się jest zawsze niezdrowe).

Kolejnym istotnym czynnikiem jest rodzaj podajnika. Do wyboru są kotły z podajnikiem tłokowym lub rotacyjnym (ślimakowym). W przypadku ekogroszku lepiej sprawdza się podajnik ślimakowy, który bardziej precyzyjnie dozuje paliwo i dzięki temu jest bardziej ekonomiczny. W przypadku węgla i miału lepiej sprawdza się podajnik tłokowy dostosowany do różnej wielkości węgla.

