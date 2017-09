Czy zabieg wypełniania ust jest bezpieczny?

Zabiegi medycyny estetycznej z roku na rok zyskują na popularności. Decyduje się na ich wykonanie coraz większa liczba kobiet w różnym wieku, a każdą z nich łączy to, że pragnie poprawić coś w swoim wyglądzie lub zredukować widoczne i nieuniknione efekty starzenia się. Dla wielu kobiet największą przeszkodę dla wykonania wymarzonego zabiegu stanowi jednak obawa przed ewentualnymi powikłaniami lub niepożądanymi reakcjami organizmu w związku z wykonaniem zabiegu.

W wielu przypadkach strach ten wiąże się ze zbyt małą ilością informacji na temat bezpieczeństwa określonego zabiegu oraz obiegową opinią na temat zabiegów medycyny estetycznej, z którą coraz częściej i skuteczniej walczy się jednak na łamach prasy, w internecie oraz innych środkach masowego przekazu. W praktyce bowiem – większość zabiegów medycyny estetycznych (w tym te najpopularniejsze: zabieg wypełniania ust, zabiegi usuwania zmarszczek przy pomocy botoksu itp.), wykonywane w renomowanych gabinetach przez wykwalifikowany personel nie wiążą się z większym ryzykiem wystąpienia jakichkolwiek niepożądanych skutków ubocznych lub powikłań.

Zabieg wypełniania ust kwasem hialuronowym należy do najbezpieczniejszych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Jest on typowym zabiegiem mało inwazyjnym, który polega na iniekcji kwasu hialuronowego bardzo cienką igłą w okolice ust, aż do osiągnięcia pożądanego efektu. Substancja, którą wstrzykuje się pacjentce wypełnia przestrzenie międzykomórkowe pozwalając na korektę kształtu ust. Kwas hialuronowy, jako substancja występująca naturalnie w organizmie człowieka, nie powinien wywoływać jakichkolwiek działań niepożądanych u pacjentki. Jedyna różnica pomiędzy kwasem występującym w organizmie, a tym wstrzykiwanym podczas zabiegu to dodawane do niego substancje, które zmieniają jego odczyn pH oraz powodują łączenie jego cząsteczek, dzięki czemu dłużej utrzymuje się efekt zabiegu. Powiększanie (korygowanie) ust z wykorzystaniem kwasu hialuronowego wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym, dzięki czemu sam zabieg pozostaje bezbolesny i komfortowy dla pacjentki.

Bezpieczeństwo samego zabiegu wypełniania ust nie oznacza jednakże, by nie istniały przeszkody do jego wykonania. Do bezwzględnych przeszkód dla iniekcji kwasu hialuronowego zalicza się przede wszystkim pozostawanie pacjentki w okresie ciąży lub karmienia piersią, choroby nowotworowe, indywidualne tendencje pacjentki do bliznowców, niewyleczone infekcje (w tym m. in. opryszczkę), niewyrównaną chorobę cukrzycową, a także wcześniejsze korzystanie przez pacjentkę z permanentnych substancji wypełniających usta. Specjaliści z zakresu medycyny estetycznej zalecają też zachowanie ostrożności przy wykonywaniu zabiegów u osób niepełnoletnich (wykonywane są one tylko w wyjątkowych sytuacjach, w przebiegu niektórych chorób lub po wypadkach), chorujących na schorzenia autoimmunologiczne, a także posiadających aparaty ortodontyczne. Nie zaleca się natomiast wykonywania zabiegu powiększania ust u osób, które w najbliższym czasie przejść zamierzają operacje chirurgiczne w obrębie szczęki i twarzy.

