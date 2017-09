Taśmy LED – nowe możliwości aranżacji wnętrz

Od kilku lat taśmy LED cieszą się coraz większą popularnością, przede wszystkim ze względu na nowe możliwości aranżacyjne oraz oszczędności wynikające z niedużego poboru prądu.

Taśmy LED w aranżacji wnętrz

Taśmy LED ze względu na swoją małą moc zawsze są tylko oświetleniem uzupełniającym oświetlenie główne. Jednak dzięki ich zastosowaniu pomieszczenie może nabrać zupełnie nowego wyglądu. Różnorodna kolorystyka taśm pozwala na tworzenie w pomieszczeniach odpowiedniego nastroju, oczywiście trzeba uważać, by nie przesadzić z nadmiarem kolorów. Najlepiej w jednym pomieszczeniu ograniczyć się do jednej tonacji kolorystycznej.

Ze względu na elastyczność taśmy LED bardzo dobrze nadają się do podświetlania rożnego rodzaju wnęk, elementów wyposażenia lub dekoracyjnych (obrazy, lustra). Bardzo często wykorzystywane są w sufitach podwieszanych dając ciekawe efekty. Z taśm można stworzyć także samodzielne dekoracje na sufitach lub ścianach nadając im najprzeróżniejsze kształty.

Praktyczne wykorzystanie taśm LED

Taśmy LED są samoprzylepne, dlatego bez trudu można wykorzystać je na każdej powierzchni. Umieszczone w szafach nie tylko ułatwią odszukanie potrzebnej rzeczy, ale będą także stanowić dodatkowy element dekoracyjny.

Bardzo dobrze oświetlenie taśmami sprawdza się w kuchni, gdzie potrzebujemy dodatkowo doświetlić miejsca robocze. Umieszczamy je na dolnej części szafek wiszących nad blatem, zlewem i kuchenką.

Taśmy mogą też znacznie podnieść bezpieczeństwo domowników (zwłaszcza tych najmłodszych), jeżeli zaznaczymy nimi ciągi komunikacyjne, schody lub różnice w poziomach między pomieszczeniami. LEDY umieszczone nisko nad podłogą bez problemu pozwolą w nocy dotrzeć do kuchni lub łazienki bez konieczności szukania kontaktu i świecenia światła głównego.

Oświetlenie zewnętrzne

Taśmy LED odporne są na wilgoć i różnice temperatur, dlatego mogą być wykorzystywane do oświetleń zewnętrznych. Przyzwyczailiśmy się już do pięknych dekoracji bożonarodzeniowych, ale to nie jedyna możliwość jaką dają taśmy. Przy ich pomocy możemy uczynić ogród zaczarowanym.

Odpowiednio oświetlony taras lub altanka będą zachęcać do spędzania długich letnich wieczorów na świeżym powietrzu zamiast przed telewizorem. Za pomocą światła możemy wydobywać niezwykłe kształty rosnących w ogrodzie krzewów lub drzew, oznaczać ścieżki, bramę wjazdową.

