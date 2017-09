Notes reklamowy, czyli najprostszy firmowy gadżet

Gadżety reklamowe bywają różne. Jedne z nich lądują od razu na dnie szuflady, z innych korzystamy dużo i chętnie. Do tych drugich z pewnością należą notesy reklamowe. Ich użytkowy charakter sprawia, że stają się często jednym z tych przedmiotów, które w pracy okazują się niezastąpione.

A jeśli coś jest takim ważnym przedmiotem w codziennych życiu zawodowym wielu osób, warto wykorzystać to jako nośnik reklamy. Tym bardziej, że notes jest jednym z prostszych i tańszych gadżetów reklamowych.

Elegancki i funkcjonalny

Nie bójmy się tego, że to tak oczywisty gadżet. W czasach kiedy firmy prześcigają się w wymyślaniu prezentów dla swoich klientów, starając się ich często czymś zaskoczyć, upominek w postaci notesu może być strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, pod warunkiem, że jest on starannie wykonany i dobrze zaprojektowany. Przede wszystkim zatem pamiętajmy, by jego projekt był nie tylko spójny z wizerunkiem firmy, ale także by był elegancki i funkcjonalny. To może sprawić, że obdarowany klient będzie z niego korzystał na co dzień.

Przyciągający wzrok

By notes z nadrukiem spełnił swoje zadanie, powinniśmy postarać się, by graficznie przyciągał wzrok, ale też był zaprojektowany tak, by znalazł wielu użytkowników. Jeśli bowiem osoba nim obdarowana będzie chciała go używać, reklama firmy na nim wydrukowana będzie miała coraz szerszy zasięg. A to dlatego, że nasz notes reklamowy trafi na kolejne konferencje, targi czy spotkania biznesowe, a tam być może zwrócą na niego uwagę kolejne osoby, a wśród nich przyszli klienci naszej firmy.

Dobrze dobrany

Zlecając projekt notesu, lub też korzystając z szablonów proponowanych przez niektóre z drukarń internetowych, dobrze przemyślmy wszystkie jego parametry. Jeśli ma to być notes służący do sporządzania notatek podczas konferencji czy spotkań zapewne lepiej sprawdzi się format A5 czy nawet A4, mniejsze (o formacie A6 czy DL) będą natomiast bez problemu mieściły się w damskiej torebce czy aktówce. Kolejnymi kwestiami jest miejsce klejenia kartek, co zdecyduje o orientacji pionowej lub poziomej notesu, czy jego grubość. Możesz też dodatkowo zamówić dziurkowanie kartek po ich lewej stronie, dzięki czemu z łatwością będzie je można wpiąć do segregatora.

Gadżet ekonomiczny

Notes reklamowy to jednak też gadżet należący do tych tańszych, co zapewne może mieć ogromne znaczenia dla wielu firm. Tym bardziej, jeśli gadżety reklamowe potrzebne są nie tylko dla obecnych klientów firmy, których chcemy obdarować na spotkaniu biznesowym. Cena notesów pozwoli bowiem zamówić większy ich nakład niż byłoby to w przypadku drogich, wymyślnych, choć nie zawsze funkcjonalnych, gadżetów. A to z pewnością będzie miało ogromne znaczenie np. w przypadku produkcji materiałów reklamowych na imprezy targowe.

(tekst sponsorowany)