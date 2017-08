Zwyżki i podesty ruchome – najlepszy wybór do pracy na wysokościach we Wrocławiu?

Prace na wysokości wymagają zwykle dodatkowego sprzętu usprawniającego działania. Wybierając urządzenie warto zorientować się jakie konkretnie jest ich przeznaczenie. Zwyżki, występują w wielu wariantach, które różnią się od siebie pod wieloma względami. Wrocławskie firmy wynajmujące podnośniki koszowe oferują szeroki asortyment, dlatego należy dobrze przeanalizować, który typ wybrać

Na co zwrócić uwagę przy wyborze wrocławskiej zwyżki?

Jednym z czynników, na który należy zwrócić uwagę jest to do jakiej powierzchni przystosowana jest zwyżka. Zupełnie inny typ sprzętu zastosować należy podczas prac porządkowych w parku, gdzie powierzchnia często jest nierówna i grząska, a zupełnie odmienny podczas naprawy dachu we wrocławskim muzeum. Kolejna istotna kwestia to miejsce pracy. Zwyżki, które polecane do prac wewnętrznych, znacznie różnią się od tych dobrze funkcjonujących na zewnątrz. Również operatorzy obsługujący je muszą być przeszkoleni w odpowiedni sposób. Ważna jest także długość ramienia wrocławskiej zwyżki, bo to ona decyduje o tym jak wysoko będziemy mogli się wznieść.

Na co zwrócić uwagę planując wynajęcie podnośnika koszowego we Wrocławiu i okoliach?

Do prac wysokościowych na zewnątrz warto wybrać zwyżkę spalinową. Wszelkie działania związane z naprawami i konserwacją pokryć dachowych, renowacją elewacji czy wstawianiem okien, nie wymagają ingerencji wewnętrznej, więc emisja spalin, związana z obecnością tego rodzaju sprzętu nam nie zaszkodzi. Należy jednak pamiętać, że zwyżka ta jest typem hałaśliwym, dlatego nie powinno się jej wykorzystywać w godzinach obowiązującej ciszy nocnej.

Podnośniki akumulatorowe (elektryczne) polecane są natomiast do stosowania w przestrzeniach zamkniętych, np. podczas działań konserwacyjnych w halach produkcyjnych. Ich główne zalety to ich cicha praca i brak emisji spalin. Oferowane we Wrocławiu elektryczne podnośniki koszowe mają jednak jeden minus, czyli konieczność ładowania. To jak często trzeba to robić zależy od pojemności baterii danego modelu. Podczas prac kilkunastogodzinnych, które często odbywają się np. w trakcie organizowania festiwali we Wrocławiu, warto pamiętać o posiadaniu dodatkowego akumulatora, który stosowany będzie wymiennie z obecnie używanym.

Zwyżki, oferowane przez wrocławskie firmy, dzielą się także na teleskopowe posiadające jedno, wysuwające i „łamiące się” ramię oraz nożycowe, które umożliwiają prace tuż nad obiektem ze względu na to, że ramię wysuwa się wyłącznie pionowo. Pierwszy typ zwyżki nadaje się bardziej do prac w miejscach trudno dostępnych (np. naprawa dachów wrocławskich kamienic). Rodzaj nożycowy z kolei znacznie lepiej nadaje się do prac na zewnątrz, takich jak montaż oświetlenia ulicznego. Warto więc przeanalizować wszystkie możliwości wybranej, wrocławskiej zwyżki, aby dopasować ją jak najlepiej do profilu wykonywanych czynności. Warto skonsultować się z firmą oferującą wynajem we Wrocławiu, która doradzi jaki typ podnośnika nada się najlepiej.

