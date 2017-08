Meble ogrodowe – czym się kierować przy ich wyborze?

Lato w ogrodzie kojarzy się nam przede wszystkim z odpoczynkiem. Siedząc wygodnie w ogrodowym fotelu podziwiamy efekty naszej wiosennej pracy.

Jakie meble będą najlepsze do ogrodu?

Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy meble będą służyły tylko domownikom, czy będziemy w ogrodzie przyjmować także gości. W pierwszym wypadku wystarczy tylko stół i krzesła, w drugim warto pomyśleć o dużym stole i ławach, na których zmieści się więcej osób.

Kolejna sprawa to miejsce ustawienia mebli, jeżeli będą w altance lub pod innym zadaszeniem, to meble mogą być wykonane praktycznie z każdego materiału, jeżeli natomiast będą stały na otwartej przestrzeni to muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Meble plastikowe

To najtańszy i z tego względu najpopularniejszy rodzaj mebli, niestety też są najmniej trwałe. Pod wpływem słońca kolorowe blakną, a białe żółkną, nie są też odporne na uszkodzenia mechaniczne. Co 2, 3 lata trzeba wymieniać je na nowe. Ich lekkość sprawia, że łatwo można je przenosić w dowolne miejsce lub chować do altanki.

Meble drewniane

Meble drewniane to drugi rodzaj najchętniej kupowany po plastikowych. Ich cena jest trochę wyższa, ale są znacznie trwalsze i znacznie lepiej pasują do aranżacji ogrodu. Najpopularniejsze ze względu na cenę są meble produkowane z drewna sosnowego lub świerkowego. Powszechna już impregnacja ciśnieniowa zapewnia ich wieloletnie użytkowanie bez konieczności dodatkowej konserwacji. Różnorodne wzornictwo oferowane przez producentów pozwala na dobranie mebli do stylistyki ogrodu.

W ostatnich latach coraz popularniejsze są meble wykonywane z drogich gatunków drewna krajowego (dąb, modrzew) lub egzotycznego (tek, merbau, iroko, jatoba). Te ostatnie zachwycają bogactwem kolorystycznym i wzorniczym. Wiele ciekawych propozycji z zakresu małej architektury ogrodowej znajdziecie na www.produktyogrodowe.pl.

Meble metalowe i szklane

To nowy trend w meblach ogrodowych, połączenie tych dwóch materiałów daje ogromne możliwości w nowoczesnej aranżacji ogrodów. Szczególnie nadają się do ogrodów minimalistycznych. Zarówno metal jak i szkło to materiały trwałe i łatwe w utrzymaniu. Dobrze zabezpieczony metal przez lata nie będzie wymagał dodatkowych zabiegów konserwatorskich. Do wyrobu mebli metalowych najczęściej używane jest żeliwo (meble są bardzo ciężkie) lub stali, aluminium (znacznie lżejsze).

W nowoczesnej aranżacji doskonale sprawdza się połączenie stali lub aluminium ze szkłem. Tak wykonane meble są bardzo łatwe do utrzymania w czystości i zawsze będą wyglądać elegancko.

Meble z rattanu i technorattanu

Rattan to naturalny surowiec pozyskiwany z palm rosnących w lasach tropikalnych. Charakteryzuje się wielką elastycznością i wykorzystywany jest do produkcji mebli. Niezwykła plastyczność rattanu daje duże możliwości aranżacyjne, niestety wadą rattanu jest mała odporność na czynniki zewnętrzne. Alternatywą jest technorattam, który zachowuje właściwości rattanu, ale jest znacznie trwalszy od pierwowzoru.

Warto dodać, że bez względu na rodzaj i gatunek mebli ogrodowych, każdy ogród to także dbałość o najmniejsze szczegóły i detale. Warto tutaj wspomnieć o bardzo często stosowanych palisadach oraz rollborderach ogrodowych. Są to produkty zarówno wykorzystywane do optycznego odgrodzenia umeblowanej części ogrodu od pozostałej przestrzeni. Zastosowanie palisad oraz rollborderów nie ma w tym wypadku końca. Tego typu paliki znajdziecie na tutaj: www.produktyogrodowe.pl/22-drewniane-palisady-i-rollbordery-ogrodowe. Doskonale sprawdzą się również do ochrony świeżo posadzonych drzewek oraz tworzenia ozdobnych rabat i klombów. Często wykorzystywane są jako obrzeża oddzielające trawniki od ścieżek.

