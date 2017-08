Lubisz ćwiczyć? Rób to dobrze – zapisz się na kurs kettlebells w Warszawie

Co prawda lato dobiega końca ale nie oznacza to, że można odpuścić sobie ćwiczenia. Wręcz przeciwnie to idealna pora aby odwiedzić siłownię. Jednym z ćwiczeń, które w ostatnim czasie robi furorę wśród trenerów personalnych są kettlebells. Dowiedz się dlaczego warto z nimi ćwiczyć.

Czym jest kettlebells?

Kettlebells to odważniki, które stały się bardzo popularne w świecie fitness zaledwie kilka lat temu. Wcześniej były wykorzystywane w radzieckiej armii do siłowego treningu żołnierskiego. Wyglądem przypominają kulę z dodatkowo zamontowanym uchwytem. Występują w różnych wersjach wagowych i kolorystycznych. Wiele osób myli je często z hantlami, lecz kettlebells mają zupełnie inne zastosowanie. Przy ich użyciu można osiągnąć znacznie lepsze efekty niż ćwicząc samymi hantlami, a sam trening staje się bardziej wszechstronny i pobudza do rozwoju całe nasze ciało. W przeciwieństwie do typowego wyposażenia każdej siłowni tj. hantle, sztangi i maszyny – trening z kettlebells angażuje do pracy niemal każdy mięsień ciała. Dzięki temu rozwijamy nie tylko naszą siłę i wytrzymałość ale poprawiamy również kondycję i koordynację ruchową.

Jakie są korzyści z ćwiczeń kettlebells?

Przede wszystkim poprzez trening z kettlebells możemy wyraźnie poprawić naszą wytrzymałość oraz wzmocnić siłę naszych mięśni bez znacznej ich rozbudowy. Jeśli nie chcesz zbyt szybko “nabrać na masie” ten rodzaj treningu jest dla Ciebie idealny. Nie izolujemy tutaj mięśni, przez co nasza sylwetka rozwija się w sposób zrównoważony, inaczej niż w przypadku typowego treningu siłowego. Ponadto wykonując ćwiczenia z kettlebells możemy bardzo szybko poprawić koordynację ruchową, zwiększyć gibkość i wzmocnić układ sercowo-naczyniowy. Dzięki temu lepiej poznajemy nasze ciało i będziemy mniej podatni na urazy i kontuzje. Największe zalety tej formy ćwiczeń z pewnością zauważą panie, gdyż trening z kettlebells mocno angażuje uda i pośladki, powodując, że te partie osiągają wymarzony kształt.

Dlaczego ważna jest technika w trakcie ćwiczeń?

Aby osiągnąć zamierzony efekt należy skupić się na technice. W treningu kettlebell wcale nie jest najważniejsza siła, lecz technika z jaką podchodzimy do ciężaru. Pamiętajmy, że ćwicząc nawet bardzo dużym obciążeniem możemy to robić całkowicie bezpiecznie dla naszego ciała pod warunkiem przestrzegania pewnych zasad. Dla osoby, która nigdy nie miała do czynienia z tym treningiem z pewnością przydatne będą zajęcia z instruktorem. Pokaże on jak poprawnie wykonywać ćwiczenia i zwróci uwagę na kluczowe elementy takie jak: proste plecy, napięty brzuch, wzrok skierowany przed siebie, czy prosty nadgarstek.

Od jakich ciężarów mogę zacząć?

Trening należy zacząć od takiego obciążenia, które przede wszystkim pozwoli nam bez problemów wykonywać ćwiczenia w sposób prawidłowy technicznie. Najpierw powinniśmy nauczyć się techniki wykonywanie określonych ćwiczeń, wytrenować pewne zachowania, a następnie stopniowo zwiększać ciężar. Pamiętać należy, aby waga ciężarka odpowiadała naszym aktualnym możliwościom. Dla średnio wytrenowanych kobiet ciężar 8kg nie powinien stanowić problemów, natomiast dla panów ciężar 16kg powinien być odpowiedni na początek. Nie zapominajmy jednak, że dobór ciężaru to kwestia bardzo indywidualna.

Ćwiczenia w domu czy na siłowni?

Kettlebell ma ogromną przewagę nad innymi formami treningu ponieważ daje nam możliwość wyboru. Możemy ćwiczyć w domu, w klubie, na podwórku lub gdzie tylko chcemy.

