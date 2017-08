5 sposobów na zdrową sylwetkę w 30 dni – poznaj biurko regulowane elektrycznie

Lato dobiega końca ale to nie powód aby odpuszczać walkę o zdrową sylwetkę. Wręcz przeciwnie jest to idealna pora na zmiany w naszym życiu. Poznaj 5 niezawodnych sposobów, dzięki którym już po miesiącu zauważysz zmiany w Twoim ciele.

Pij dużo wody

O tym, że należy pić co najmniej 1,5 litra wody dziennie słyszymy non stop. To dlaczego w takim razie jeszcze tego nie robimy? Woda jest kluczowym składnikiem do prawidłowego działania naszego organizmu. Czy wiesz, że mózg składa się w 80% z wody? Picie dużej ilości płynów nie tylko poprawia funkcjonowanie organizmu pod kątem fizycznym ale również umysłowym. Pijąc dużo regularnie “odświeżamy” myślenie. Jeśli decydujesz się na zmianę trybu życia, picie wody na początek jest najprostszym rozwiązaniem. Jeśli pijemy dużo i regularnie, również nasz żołądek nie wysyła nam co chwilę sygnałów o tym, że jest pusty.

Zrezygnuj ze słodkich i słonych przekąsek

Wiele osób na co dzień je pełnowartościowe i zdrowe posiłki, pije dużo wody, a nadal ma pewne problemy z sylwetką. Przyczyną nadmiernych kilogramów bardzo często są z pozoru drobne przekąski, które w ciągu dnia mogą kalorycznością dorównać nawet dwóm posiłkom. Co ciekawe wiele osób wpada w pułapkę zdrowych smakołyków. Czy wiesz, że paczka suszonej żurawiny ma nawet 300 kalorii? Dla porównania kostka czekolady zaledwie 30. Bardzo kaloryczne są też niektóre owoce. Szczególnie banany, awokado i brzoskwinie. Jeśli chcemy schudnąć lepiej sięgać po kiwi, ananasa lub grejpfruta.

Zadbaj o odpowiednią dietę

Z naszej strony zawsze odradzamy przechodzenia na konkretne diety, które wykluczają na przykład węglowodany, cukier, tłuszcze czy inne składniki odżywcze, które mimo wszystko są bardzo potrzebne naszemu organizmowi. Nie oznacza to jednak, że można jeść dowolne ilości fast foodów, ciężkostrawnych dań czy słodyczy. Jak we wszystkim kluczowy jest umiar i zdrowy rozsądek. Delikatna dieta, bogata we wszystkie składniki odżywcze to podstawa. Zadbaj też o wielkość porcji, nie przejadaj się, ale na pewno nie pozwól na to by po posiłku dalej być głodnym.

Postaw na aktywność fizyczną

Jeśli chcesz zgubić nadmiar kilogramów podstawą jest dieta, ale atrakcyjny wygląd ciała zapewnić Ci mogą tylko ćwiczenia. Nie masz czasu na siłownię? Postaw na bieganie, spacery, przejażdżki rowerowe czy pływanie. Nawet 30 min aktywności fizycznej dziennie potrafi zrobić różnicę. Pamiętaj, że w tym przypadku apetyt rośnie w miarę jedzenia i nawet nie zorientujesz się jak ćwiczenia staną się Twoim codziennym priorytetem.

Wstań – poznaj biurka regulowane elektrycznie

Nasza ostatnia propozycja jest dość nietypowa. Niestety niewiele osób wie, że siedzenie jest bardzo nienaturalną postawą dla naszej sylwetki. Większość z nas w ciągu dnia spędza nawet 12 godzin w pozycji siedzącej, co stanowi ogromne zagrożenie dla zdrowia naszych pleców. Dlatego bardzo ważne jest aby zminimalizować liczbę godzin siedzących do minimum. O ile w czasie wolnym jest to dość proste, problem pojawia się w pracy, gdzie często jesteśmy przywiązani do biurka przez co najmniej 8 godzin. Podobnie jak w wielu innych przypadkach, rozwiązanie tego problemu przyszło do nas z zachodu. Otóż już od jakiegoś czasu na Polskim rynku dostępne są biurka regulowane elektrycznie. Czym różnią się od tradycyjnych mebli biurowych? Przede wszystkim tym, że w ciągu zaledwie kilku sekund możemy zmienić pozycję z siedzącej na stojącą, bez konieczności ruszania jakichkolwiek rzeczy na biurku.

Praca w trybie stojącym w Polsce nie jest jeszcze zbyt popularna, ale wystarczy spojrzeć na takie firmy jak Google gdzie stanowiska do pracy na stojąco sa już od wielu lat normą. Zacznijmy do tego, że pracując w pozycji pionowej spalamy nawet 30% kalorii więcej w ciągu dnia, do tego nasz kręgosłup pracuje, a mięśnie się wzmacniają. Z drugiej strony stojąc wykonujemy pracę szybciej i jesteśmy znacznie bardziej kreatywni. Nie oznacza to jednak, że mamy w takiej pozycji spędzić 8 godzin. Zacznijmy od 10-15 min w ciągu godziny, a następnie stopniowo wydłużamy czas.

Źródło: https://www.elevodesk.eu

(tekst sponsorowany)