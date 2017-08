Tabletki na odchudzanie – HIT czy KIT?

Wiele osób które chcą zgubić zbędne kilogramy rozważa dodatkową suplementację tabletkami na odchudzanie. Opinie na ich temat są podzielone. Dla jednych to hit dzięki, któremu mogą cieszyć się cudowną sylwetką, dla innych to marketingowy kit. Sprawdź czy magiczne tabletki naprawdę istnieją?

Jak działają tabletki na odchudzanie?

Większość tabletek na odchudzanie dostępnych w aptekach i sklepach online to roślinne i ziołowe ekstrakty. Ich działanie opiero się najczęsciej na przyśpieszaniu metabolizmu, podwyższaniu temperatury ciała, pobudzaniu oraz zmniejszaniu apetytu. Istnieją również tabletki oraz herbatki, które pozbywają się nadmiaru wody z organizmu, mało kto wie, że te środki chodź są tanie i łatwo dostępne potrafią być bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Zdecydowanie lepiej sięgać po produkty z grupy pierwszej. W skład tego typu suplementów najczęściej wchodzą rośliny, zioła, owoce i warzywa, których działanie “odchudzające” znane jest już od wielu lat. W składzie najczęściej możemy spotkać wyciągi z: ananasa, mango, zielonej herbaty, czerwonej herbaty, czarnego pieprzu, chilli, guarany, czerwonej pomarańczy, grejpfruta oraz kofeinę.

Kiedy powinniśmy zdecydować się na tabletki odchudzające?

Większość tabletek na odchudzanie przeznaczona jest dla osób, które są w trakcie diety i ćwiczeń ale nie widzą znacznych rezultatów. Jest to szczególnie uciążliwe gdy przykładamy się do ćwiczeń i regularnie odmawiamy sobie przyjemności, trzymać ścisłą dietę, a waga i nasze wymiary nie chcą drgnąć. W takich przypadka warto zastanowić się co jest nie tak. Czasem potrzebna jest konsultacja dietetyczna, a nawet lekarska, w celu wykluczenia na przykład choroby genetycznej lub zaburzeń hormonalnych. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, wtedy warto sięgnąć właśnie po tabletki na odchudzanie, które powinny nam pomóc rozruszać nasz organizm.

Dlaczego tabletki na odchudzanie nie działają?

Często osoby które chcą schudnąć traktują tabletki na odchudzanie jako magiczne pigułki, po których nagle zaczną tracić na wadze. Niestety, żaden z tych środków tak nie działa, o czym wspomina większość ich producentów. Aby tabletki były skuteczne muszą być zażywane w połączeniu z zrównoważona dieta oraz aktywnością fizyczną. Tego typu środki nie sprawdzą się również u bardzo młodych osób (poniżej mniej więcej 20 roku życia) ponieważ najczęściej ich metabolizm działa bardzo szybko i praktycznie niemożliwe jest jego jeszcze większe podkręcenie. Nawet wśród osób starszych nie ma gwarancji, że dany środek zadziała. Co ciekawe zauważalny jest dodatkowy problem. Często osoby, które zaczynają suplementację tabletek odchudzających, w tym samym czasie mają większe skłonności do nieprzestrzegania diety. Najczęściej związane jest to z tym, że liczą na cudowne działanie tych środków. Tymczasem działają one jedynie jeśli naprawdę przestrzegamy zdrowego trybu życia.

Jak wybrać najlepsze tabletki na odchudzanie?

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to co jest naszym największym problemem. Jeśli borykamy się z wzmożonym apetytem i nie potrafimy go pohamować, spróbujmy suplementów diety, które nam z tym pomogą. Kolejnym popularnym problemem osób z nadwagą jest spowolniony metabolizm. Czujesz, że Twój organizm działa zbyt wolno? Sięgnij po suplementy przyspieszające metabolizm i trawienie, polecamy sprawdzić najnowszy ranking preparatów wspomagających odchudzanie . W takich przypadkach warto również oczyścić organizm i zafundować mu mały detoks.

