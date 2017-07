Jak stworzyć stronę na szablonie WordPress?

Chciałbyś stworzyć na własną rękę stronę internetową dla swojej firmy lub po prostu dla siebie? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla Ciebie. Opowiemy w nim co musisz zrobić, aby stworzyć na prostą stronę internetową na szablonie WordPress.

Na samym początku musisz zakupić domenę i serwer. Domena to adres strony, pod którym będzie pojawiała się strona w Internecie. Serwer natomiast to miejsce, w którym będą znajdowały się wszystkie pliki strony internetowej, jaką tworzymy. Gdy już wykupiliśmy obie usługi, to musimy podpiąć domenę pod serwer ( najłatwiej jeśli obie te usługi / produkty będą kupione w jednej firmie t.j. hekko czy nazwa ). Jeśli nie wiesz jak podpiąć domenę pod serwer, to skorzystaj z pomocy klienta w miejscu gdzie kupiłeś usługi. Napewno otrzymasz szybką pomoc telefoniczną.

Kolejny krok – pobieramy WordPressa, czyli system na bazie którego powstanie strona. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce Google WordPress download i pobierzesz pliki z oficjalnej strony. Kolejno pobrane pliki w grywamy na serwer. W tym celu logujemy się na wykupiony serwer (dane otrzymasz mailowo przy zakupie) przez program taki jak Filezilla lub Total Commander. Kolejno po stronie serwera szukamy folderu z zakupioną domeną i wrzucamy tam wszystkie elementy widoczne we wcześniej pobranym pliku WordPress. Po przegraniu wchodzimy w przeglądarkę i wpisujemy adres naszej strony. Pojawia się okno instalacji. Wpisujemy wszystkie dane i instalujemy system ( instalator poprosi Cię m.in. o nazwę bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych i hasło do niej. Aby je podać na swoim serwerze ( w panelu admina ) musisz założyć bazę, którą tutaj podepniesz.

Gdy już system został poprawnie zainstalowany musimy wybrać i pobrać z Internetu szablon strony. W sieci możemy znaleźć zarówno darmowe, jak i bardziej profesjonalne płatne szablony. Niezależnie od wyboru pobrane pliki szablu wgrywamy na serwerze do folderu themes. W tym momencie szablon pojawi się w dziale Motywy w panel WordPressa. Wybieramy go i jesteśmy coraz bliżej najlepszej zabawy. Teraz musimy zainstalować wszystkie pluginy ( o czym poinformuje nas system ) oraz zainstalować wersję demonstracyjną strony ( w ustawieniach szablonu w panelu WordPress lub poprzez import pliku xml, więcej informacji znajdziecie w internecie ).

Pozostała już tylko konfiguracja szablonu pod nasze predyspozycje. Zależnie od szablonu dokonuje się tego w różny sposób. Najpopularniejszym sposobem przy płatnych szablonach jest Visual Composer, który pozwala w bardzo prosty sposób na zasadzie przenoszenia i uzupełniania bloków budować stronę internetową. W przypadku darmowych szablonów czasami istnieje możliwość konfiguracji szablonu wyłącznie przez Personalizację. Musisz sprawdzić jakie możliwości posiada Twój szablon. Pamiętaj jednak, że prostą stronę w naszej agencji za sprawą oferty – tanie strony internetowe – zrealizujesz już za 600 zł netto. Zajmujemy się też projektowaniem plakatów, projektowaniem wizytówek, projektowaniem ulotek i innych materiałów graficznych. Zapraszamy do Heron Art Network.

