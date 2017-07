O czym pamiętać biorąc chwilówkę?

Chwilówki, czyli pożyczki pozabankowe to łatwe i szybkie pieniądze, które potrafią wyciągnąć z przejściowych kłopotów. Często są ratunkiem w sytuacji, kiedy bank nie chce udzielić finansowanie osobie z brakiem zdolności kredytowej. Chwilówki to najczęściej pożyczki krótkoterminowe. Sięgają po nie najczęściej konsumenci, który chcą podreperować swój domowy budżet. Przy zawieraniu tego rodzaju umów pożyczek należy zwracać uwagę przede jakie są ich faktyczne koszty, a także mieć całkowitą pewność, że taka pożyczka jest nam rzeczywiście niezbędne, a środki będziemy w stanie zwrócić w terminie.

Z jakimi kosztami wiąże się wzięcie chwilówki?

Oferta chwilówkowa instytucji pozabankowych jest obecnie tak bogata i zróżnicowana, że konsumentom czasem trudno jest się zdecydować jaką pożyczkę powinni wybrać. Najczęściej zwracamy uwagę na takie kryteria jak oprocentowanie oraz czas spłaty. Wiele instytucji pożyczkowych oferują możliwość wzięcia darmowej chwilówki jak na przykład ViaSms.pl, ale jest to propozycja ograniczona jedynie dla nowych klientów, którzy sięgają po taki szybki kredyt po raz pierwszy w danej firmie.

Należy mieć na uwadze, że cena chwilówki to nie tylko odsetki wynikające z oprocentowania nominalnego. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu takiego zobowiązania warto jest obliczyć jego całkowity koszt. Przy podpisywaniu umowy pożyczkowej zazwyczaj ponosimy koszty prowizji, naliczanej najczęściej procentowo od kwoty kredytu. Dodatkowe koszty mogą pojawić się również wtedy, kiedy spłacamy całą kwotę przez terminem. Bardzo często instytucje finansowe wymagają od nas wykupienie ubezpieczenia pożyczki, co również wiąże się z dodatkowym kosztem. Instytucja pożyczkowa może obciążyć nas taksą za każdorazowe sporządzenie aneksu do umowy czy opłatą związaną z przedłużeniem umowy w przypadku, w którym będziemy wnioskowali o wydłużenie terminu jej spłaty.

Należy pamiętać, że szybkie pożyczki w postaci chwilówek należą do najdroższych na rynku kredytów konsumenckich. Jednak w aktualnym stanie prawnym uregulowane są zagadnienia odsetek maksymalnych, odsetek za opóźnienie, maksymalnych kosztów z tytułu opóźnienia w spłacie oraz pozaodsetkowe koszty kredytów-chwilówek. Pożyczkobiorcy mogą w tym zakresie czuć się chronieni przed nadmiernymi opłatami na skutek odgórnie wprowadzonych przez ustawodawcę limitów, które ograniczają koszty pożyczanej gotówki od instytucji pozabankowych. Istnieją także rozbudowane obowiązki informacyjne kredytodawców względem konsumentów korzystających z chwilówek.

Zbyt lekkomyślne sięganie po chwilówki

Czasami zdarza się, że dostrzeżemy w sklepie jakąś rzecz, która bardzo nam się podoba lub której poszukujemy, a nie mamy chwilowo dość gotówki lub środków na koncie by ją sobie kupić. W takiej sytuacji możemy skorzystać z rozwiązania oferowanych nam przez sprzedawcę np. przez hipermarket, który umożliwi nam dokonanie zakupu na raty. Możemy udać się również do banku lub do instytucji finansowej i zaciągnąć szybką pożyczkę gotówkową na potrzebną nam sumę. W ten sposób staniemy się od razu właścicielami upragnionej przez nas rzeczy.

Chwilówki udzielane najczęściej na okres do 30 dni i dotyczą z reguły relatywnie niskich kwot. Krótki okres kredytowania powoduje, że ryzyko kredytowe instytucji pożyczkowej jest łatwiejsze do określenia. Dzięki temu procedury z przyznaniem pożyczki są prostsze, a wnioski klientów rozpatrywane błyskawicznie. Produkty te są silnie promowane na rynku jako szybkie i łatwe pieniądze dostępne jedynie na dowód osobisty z możliwością przeznaczenia na dowolny cel. Wszystko to sprawia, że konsumenci chętnie korzystają z tej formy wsparcia finansowego.

Dodatkowo ludzie szybko przyzwyczajają się do życia na kredyty, czyli do wydawania więcej niż zarabiają. Sytuacja w której konsument traci kontrolę nad swoim budżetem i traci możliwości spłaty zobowiązań ze swoich stałych dochodów to sytuacja nadmiernego zadłużenia. Przyzwyczajenie do pewnego standardu życia powoduje, że ludzie nie potrafią z niego zrezygnować, zaciągają wciąż nowe kredyty, aby w ten sposób pokryć stare zobowiązania. Pieniędzy w takiej sytuacji zaczyna starczać jedynie na pokrycie odsetek. Na skutek utraty płynności finansowej powstaje tzw. spirala zadłużenia. Nadmierne zadłużenie prowadzi do daleko idących skutków nie tylko prawnych, ale przede wszystkim psychicznych i emocjonalnych.

Możliwość odstąpienia od kredytu-chwilówki

Od umowy o kredyt konsumencki, w tym również chwilówkę możemy odstąpić. W tym celu musimy sporządzić pisemne oświadczenie i dostarczyć na adres wskazany w umowie. Mamy również obowiązek natychmiastowego zwrotu całej sumy kredytu. Odstąpienie od umowy nie jest darmowe. Kredytobiorca jest zobowiązany uiścić określoną w umowie opłatę za jej zawarcie, czyli tzw. opłatę przygotowawczą oraz pokryć koszty ewentualne ustanowienia zabezpieczenia pożyczki.

