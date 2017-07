„EkoGladiator” – zdrowa żywność od Lokalnego Rolnika

Każdy chciałby móc kupić zdrowe, świeże, pachnące i najlepiej ekologiczne produkty bez chemicznych dodatków, konserwantów i wzmacniaczy smaku. Niestety, coraz trudniej je zdobyć, bo bazarków, gdzie można kupić żywność bezpośrednio od rolnika, jest coraz mniej. Nie brakuje też oszustów. Nie musimy jednak rezygnować z tego, co dobre. Oława dołączyła do miast Lokalnego Rolnika



Lokalny Rolnik to internetowy bazar ze zdrową żywnością, gdzie można kupić świeże i ekologiczne produkty od lokalnych dostawców, bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę lokalnyrolnik.pl. zamówić produkty, a później je odebrać w oławskiej grupie zakupowej EkoGladiator lub zamówić bezpłatną dostawę do domu.

– Lokalny rolnik to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy dbają o zdrowie, ale nie mają czasu na chodzenie po targu albo znajomych na wsi, od których można kupić świeże jaja prosto od kury, warzywa z wiejskiego ogródka albo mięso ze zwierząt własnego chowu – mówi Ewa Kluka, szefowa grupy zakupowej „EkoGladiator” z Oławy. – Na stronę lokalnego rolnika trafiliśmy z mężem przez przypadek, poszukując swojskich produktów na wielkanocny stół. Okazało się, że to portal dla nas. Teraz co tydzień robię tam zakupy bez wychodzenia z domu i stania w długich kolejkach. Mam też pewność, że to, co kupuję, jest zdrowe i wartościowe. Chciałam, aby inni mieszkańcy Oławy też mieli taką możliwość i aby im to ułatwić, założyłam grupę zakupową EkoGladiator, która zajmuje się dystrybucją produktów dostarczanych przez lokalnych rolników.

Lokalny Rolnik – jak to się zaczęło

Inicjatorami i pomysłodawcami utworzenia grupy Lokalny Rolnik są Sylwia i Andrej Modicowie, których córka choruje na autyzm i ma silną alergię pokarmową. Źle reaguje na konserwanty i masowo produkowaną przetworzoną żywność. Nie mogąc znaleźć odpowiednich dla córki produktów w najbliższych sklepach, zaczęli szukać prawdziwego jedzenia u lokalnych rolników. Tak powstał portal łączący rolników i świadomych, dbających o zdrowie klientów.

Obecnie z platformy korzysta ponad 30 tys. internautów miesięcznie, a produkty z wiarygodnych źródeł dostępne są w wielu miastach Polski – Warszawie, Krakowie, Poznaniu. Łodzi, Wrocławiu a od niedawna także w Oławie, gdzie od dwóch miesięcy działa grupa zakupowa EkoGladiator.

Od lutego 2015 roku udziałowcami Lokalnego Rolnika są Anna i Robert Lewandowscy, znani ze zdrowego stylu życia.

Jak działa Lokalny Rolnik?

Lokalny Rolnik nie współpracuje z dużymi graczami rynku spożywczego, których produkcja ma charakter masowy. Nawiązuje współpracę z drobnymi wytwórców i rolnikami z danego regionu. Wcześniej jednak sprawdza, czy wytwórca rzeczywiście działa zgodnie ze standardami Lokalnego Rolnika. Korzyści z takiej współpracy mają zarówno wytwórcy – pewne źródło zbytu, oraz klienci, bo mogą mieć pewność, że kupują naturalne dobre produkty. Dzięki eliminacji pośredników kupują też taniej niż np. w sklepach ze zdrową żywnością, a wytwórca dostaje godziwa zapłatę za swoją ciężką pracę.

Każdy produkt sprzedawany poprzez portal jest dokładnie opisany – jego skład, sposób przechowywania. Są tam też informacje o producencie i jego gospodarstwie. Jeżeli klient potrzebuje dodatkowych informacji, może skontaktować się z rolnikiem. Produkty pozbawione konserwantów mają zwykle krótkie daty ważności i nie można ich długo przechowywać w chłodniach. Dlatego dostawcy dostarczają je wczesnym rankiem do magazynu, a kurierzy rozwożą do konkretnych grup zakupowych. Jeszcze tego samego dnia produkty trafiają do domów klientów.

Co można kupić?

Portal lokalnyrolnik.pl proponuje duży wybór tradycyjnych produktów z nabiału – twarogi, wiejskie masła, serki, jogurty bez cukru, mleko od krowy oraz produkty kozie. Większość z małych mleczarni – tego nie spotyka się w sklepach. Na internetowym bazarku jest też duży wybór warzyw i owoców z upraw ekologicznych oraz tłoczone z nich naturalne soki. Można też kupić tradycyjnie wyrabiane mięsa i wędliny bez polepszaczy smaku i konserwantów, ryby ze sprawdzonych stawów hodowlanych karmione robakami, a nie sztucznymi paszami, i prawdziwe wiejskie jaja od szczęśliwych kur z wolnego wybiegu, karmionych zbożem i kukurydzą. Lokalnyrolnik.pl to także prawdziwy wiejski chleb wyrabiany na zakwasie z ekologicznie uprawianych zbóż, domowe makarony, pierogi, krokiety. Na stronie można też naleźć producentów, którzy specjalizują się w wytwarzaniu produktów dla alergików – bezglutenowych i bezcukrowych.

Jak zrobić zakupy na stronie Lokalnego Rolnika w Oławie?

Bardzo prosto. Wchodzimy na stronę grupy zakupowej EkoGladiator i się rejestrujemy. Następnie wybieramy produkty z listy, wrzucamy do koszyka i płacimy przelewem internetowym. Zakupy można odbierać w siedzibie grupy – pub Gladiator, ul. Osadnicza 21 w Oławie – albo zamówić bezpłatny dowóz do domu. Na klientów EkoGladiatora czeka też miła niespodzianka – kupon rabatowy wysokości 10% na pierwsze zakupy. By z niego skorzystać , wystarczy płacąc za zakupy wpisać kod: MOJESMAKI.

Zamówienia przyjmowane są do wtorku do godziny 12.00. Odbiór towarów w czwartek.

Tradycyjnie i zdrowo w Gladiatorze

Gladiator istnieje na oławskim runku od 2000 roku. Jego specjalnością jest pizza – największy wybór na rynku – i domowe obiady na każdy dzień miesiąca. Pub proponuje też szeroki wybór sałatek, makaronów zapiekanych i ręcznie lepionych pierogów.

Kolejnym ukłonem w stronę klienta ma być nie tylko dobre, ale i zdrowe żywienie. W trosce o swoich klientów firma chce wprowadzić do swojej restauracji ekologiczne produkty od lokalnych producentów, które mają być bazą przygotowywanych posiłków. – Coraz więcej mieszkańców naszego regionu chce jeść dobrze i zdrowo, a my chcemy im to zapewnić, dlatego zamierzam korzystać z ekologicznych i lokalnych produktów, by spełnić oczekiwania klientów i zapewnić im zdrowe jedzenie na najwyższym poziomie – mówi Ewa Kluka.

