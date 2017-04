Jaka cecha w smartfonie jest najważniejsza?

Bez telefonu, jak bez ręki? W dzisiejszych czasach trudno nie zgodzić się z tym zdaniem. Nie dość, że mobilna technologia rozwija się w ekspresowym tempie, to jeszcze producenci z każdej strony zaskakują nas coraz to nowszymi parametrami smartfonów. Urządzenia, które są niewiele mniejsze od tabliczki czekolady zastępują często osobisty komputer, a to sprawia że są niezastąpione nie tylko podczas pracy, ale też podczas codziennych czynności. W końcu na ekran naszego telefonu spoglądamy od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset razy dziennie! Jak więc wybrać ten najlepszy?

Przeciętnie z jednego smartfona korzystamy od roku do maksymalnie 3 lat. Zdarza się jednak, że na zmianę aparatu decydujemy się wcześniej. Często dlatego, że albo wychodzi nowy model nasze ulubionej marki albo postanawiamy przetestować coś nowego.

Decydując się na nowy telefon trzeba odpowiedzieć sobie na parę pytań. Warto zwrócić uwagę na najważniejsze z naszego punktu widzenia cechy urządzenia. Jakie? No właśnie. Może to być design, może to być jego funkcjonalność. My wybraliśmy dla Was pięć, subiektywnych, najbardziej istotnych i tych najczęściej pożądanych.

WYTRZYMAŁOŚĆ

To niewątpliwie jedna z najważniejszych cech, jakie powinien spełniać nasz telefon. Każdemu z nas zdarzyło się chyba upuścić go na podłogę albo, co gorsza, mocno zarysować czy stłuc szybkę… Aby uniknąć niepotrzebnych stresów, warto wybrać urządzenie, które nie tylko poradzi sobie ze wspomnianymi wyżej wypadkami, ale też zda egzamin podczas o wiele gorszych.

Takim ultra wytrzymałym telefonem jest na przykład stworzony zgodnie z wymaganiami normy IP68 TELEFUNKEN Outdoor LTE. Co to za norma? Pierwsza cyfra, „6”, oznacza, że przyrząd ma pełną ochronę przed wnikaniem pyłu. Druga, „8”, oznacza, że może być stale zanurzony w wodzie. Brzmi dobrze, prawda? TELEFUNKEN Outdoor LTE jest więc odporny na wilgoć, zanurzenie w wodzie, upadki, uderzenia i wstrząsy. Nie straszne mu też błoto, kurz i pył. Świetnie sprawdzi się jako smartfon dla wielbicieli wszelkich sportów ekstremalnych, myśliwych i wędkarzy. Zda także egzamin jako narzędzie pracy dla osób, które spędzają dużo czasu w terenie lub na budowie. Słowem – sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie poradzi sobie „zwykły” smartfon.

Warto też zajrzeć do jego wnętrza. TELEFUNKEN Outdoor LTE jest wyposażony w czterordzeniowy procesor MediaTek MTK6735 z zegarem 1.3GHz, 1 GB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci ROM z opcją powiększenia jej o 32 GB dzięki karcie SD. Do tego jego ekran IPS o przekątnej 4,5 cala i rozdzielczości FWVGA 854×480 został pokryty odpornym na zarysowania hartowanym szkłem.

Nowoczesna technologia LTE daje łatwy dostęp do szybkiego Internetu, a super pojemna bateria (3200 mAh) pozwoli na długi czas pracy telefonu, kiedy nie mamy sposobności podłączenia go do źródła zasilania. Smartfon wyposażony jest także w dwa aparaty – główny z matrycą 8 Mpx i autofocusem oraz przedni z matrycą 2 Mpx. TELEFUNKEN Outdoor LTE ma również funkcję DualSim, która sprawdzi się w przypadku posiadaczy dwóch kart SIM .

ELEGANCKI DESIGN

Parametry to bardzo ważna sprawa, dla wielu z nas liczy się jednak to, aby telefon także „wyglądał”. Solidne wykonanie, najlepszej jakości materiały i smukłe linie – na to patrzymy bardzo często. Kolor i to jak telefon leży w dłoni – to już coś co może przesądzić o tym czy go kupimy czy nie. TELEFUNKEN Diamond LTE Gold to cieniutki smartfon, który jednocześnie jest bardzo wytrzymały. Lekkie, ważące zaledwie 122 gramy urządzenie wyposażone zostało w smukłą i zabezpieczoną przed zarysowaniami aluminiową obudowę o wymiarach 143×69.8×7.3 mm. Dopracowana stylistyka i świetne wykonanie z najwyższej jakości materiałów sprawiają, że Diamond Gold śmiało może konkurować ze smartfonami z tak zwanej wyższej półki. Jest wyposażony w czterordzeniowy procesor Mediatek MT6735 o częstotliwości taktowania 1,3 GHz, który współpracuje z systemem operacyjnym Android 6.0 Marshmallow. Dorzućmy do tego 5 – calowy ekran HD wykonany w technologii IPS, 1GB pamięci RAM oraz 8GB pamięci ROM z możliwością rozszerzenia jej o kolejne 32GB za pomocą karty SD i mamy jeden z ciekawszych modeli telefonów dostępnych na polskim rynku.

Dzięki zastosowaniu technologii LTE Cat. 4, smartfon doskonale sprawdzi się w trakcie przeglądania stron WWW, odbierania i wysyłania maili czy wszystkich innych czynnościach, które wymagają szybkiego skorzystania z internetu. Główna kamera z matrycą 12 Mpix, autofocusem i fleszem oraz przedni aparat 5 Mpix umożliwią zarówno wykonanie bardzo dobrych zdjęć, jak i wygodne prowadzenie wideo rozmów. Funkcja Dual SIM stanowi natomiast duże ułatwienie dla osób posiadających dwa numery telefonów. Z kolei bateria o pojemności 2200 mAh zapewnia długi czas pracy urządzenia.

DUŻY, CZYTELNY EKRAN

To coś, na co trzeba zwrócić uwagę konieczne. I to konieczne przez duże „K”. Inaczej korzystanie ze smartfona może stać się udręką. Mrużenie oczu, niepotrzebne nerwy i problemy z przeczytaniem SMSa? Jeśli na dwie rzeczy odpowiedzieliście TAK czas pomyśleć o zminie! Jeżeli marzycie o smartfonie, na którym będziecie mogli wyświetlać prezentacje, grać, oglądać klipy powinniście zainteresować się modelem TELEFUNKEN Lima LTE z 5,5-calowym ekranem HD z 16 milionami kolorów i rozdzielczości 1280×720 pikseli. Dodatkowo jest szybki – wszystko dzięki zastosowaniu czterordzeniowego procesora MediaTek, opartego na architekturze ARM. Do tego posiada pojemną baterię 2900 mah, an i kamerę 13 megapikseli. Telefunken Lima pozwala też mieć pod ręką dwa numery. Zapewnia to funkcja DualSim.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

To ważny aspekt dla tych wszystkich, którym kolokwialnie mówiąc nie leżą nowe technologie. Odblokowywanie urządzenia odciskiem palca nie robi na Was wrażenia? Do szału doprowadza Was szybko wyczerpująca się przez wiele otwartych aplikacji bateria? Co tu dużo mówić – smartfony to coś, o czym najwidoczniej najchętniej chcielibyście zapomnieć. Tęsknicie za telefonami, które nie były naszpikowane technologicznymi nowinkami? Mamy dla Was coś w starym stylu! Żadnych skomplikowanych rozwiązań i żadnych awaryjnych sytuacji.

TELEFUNKEN OUTDOOR WT2, bo o nim mowa, dzięki normie IP68 jest odporny na wstrząsy, upadki, a nawet zalanie wodą. Zaskoczy Was także wbudowaną krótkofalówką. TELEFUNKEN OUTDOOR WT2 umożliwia bowiem bezpłatną, bieżącą łączność z innymi urządzeniami typu walkie-talkie. Wystarczy, że znajdują się one w otwartym terenie w promieniu maksymalnie 3 km. Pancerny Outdoor WT2 ma do tego kolorowy wyświetlacz IPS o przekątnej 2,4 cala i rozdzielczości 360×400 pikseli. Telefon ma także aparat 2 Mpx, łączność Bluetooth, DualSim i latarkę. Bardzo pojemna jak na zapotrzebowanie na energię bateria (2500 mAh) gwarantuje długą pracę na jednym naładowaniu.

CENA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Ceny smartfonów potrafią przyprawić o zawrót głowy. Niektóre z nich kosztują tyle, co mały samochód! Lubicie dobrą jakość, ale nie chcecie za nią przepłacać? Uwierzcie nam, że to jest do zrobienia. Niedrogi, praktyczny i niezawodny smartfon, a do tego szybki internet LTE, który pozwoli na szybkie pobieranie danych z prędkością do 150 Mb/s i wysyłanie ich z prędkością do 50Mb/s? Ciekawym rozwiązaniem może okazać się smartfon TELEFUNKEN LTE Mike. Czytelny, 5-calowy ekran o rozdzielczości 854 x 480 Mpix wykonany w technologii IPS pozwoli na przyjemne przeglądanie stron WWW, a funkcja Dual SIM przyda się tym, którzy korzystają na co dzień z dwóch numerów jednocześnie.

