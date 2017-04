Kolonie żeglarskie – Mazury 2017

Ten kto spróbuje żeglarstwa bardzo szybko przekonuje się, że może to być nie tylko sport ale również sposób na życie. Swoją przygodę z jachtingiem warto rozpocząć od najmłodszych lat. Szkoła żeglarstwa Puntovita ma 9-letnie doświadczenie w organizacji kolonii żeglarskich.

Kolonie dla dzieci i młodzieży

PuntoVita oferuje obozy żeglarskie jachtem po Mazurach dla różnych grup wiekowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz profesjonalnej kadrze szkoła żeglarstwa Puntovita jest wiodącym organizatorem koloni na Mazurach. Obozy i kolonie żeglarskie to połączenie wypoczynku ze zdobywaniem wiedzy na temat żeglarstwa.

Dzięki doświadczonej kadrze instruktorskiej nauka jest łatwa i przyjemna. Podczas obozu żeglarskiego istnieje możliwość zdobycia uprawnień na patent żeglarski. Podczas dwóch tygodni pływania nauczycie się zarówno praktyki jak i części teoretycznej, instruktorzy w zrozumiały sposób przybliżą Wam zasady jachtingu. Dzięki działalności Puntovity co roku przybywa ponad dwustu nowych żeglarzy. Zobacz, jak zdobyć patent żeglarski?

Atrakcje dla dzieci

Podczas kolonii żeglarskich dla dzieci poza częścią szkoleniową organizowane są również zabawy integracyjne oraz liczne atrakcje. Na kolonii żeglarskiej kilkakrotnie będziecie mieli okazje zasiąść z załogą przy ognisku i pośpiewać szanty. Wiele radości daje również wspólne przygotowywanie posiłków. Na zakończenie koloni na Mazurach odbędą się regaty, których zwycięscy otrzymają medale. Podczas obozu żeglarskiego czekają na Was również atrakcje lądowe.

Będąc w Giżycku na pewno odwiedzicie wieżę ciśnień, z której rozpościera się widok na całe miasto, znajduje się tam również kawiarnia oferująca pyszne ciasta oraz aromatyczną kawę. Ciekawym obiektem w Giżycku jest również Ekomarina- nowoczesny port. Gdy dopłyniecie do Mikołajek będziecie mieli okazję przejść się korytarzami hotelu Gołębiewskiego, Park Wodny Tropikana z pewnością przypadnie Wam do gustu. Więcej szczegółów na temat tej imprezy żeglarskiej – http://puntovita.pl/kolonie-zeglarskie/

Podczas wakacyjnej kolonii żeglarskiej zwiedzicie wiele ciekawych portów. Jednym z najciekawszych portów jest Sztynort – największy port na Mazurach zajmujący ok. 50 hektarów. W Sztynorcie nie będziecie się nudzić, odbywają się tam liczne koncerty i imprezy żeglarskie. Na uwagę zasługuje również marina „Stare Sady”. Niewielki port malowniczo położony nad jeziorem Tałty. Port oferuje strefę relaxu w której można odpocząć na hamakach lub leżakach. Podczas kolonii na Mazurach zwiedzicie wiele portów, każdy z nich ma innych charakter i historię.

Podczas trwającej dwa tygodnie kolonii żeglarskiej przeżyjecie mnóstwo przygód. Często atrakcji przysparza nam pogoda, która na Mazurach bywa kapryśna i potrafi zmienić się w ciągu kilku minut. Poznacie wspaniałych ludzi, z którymi będziecie się świetnie bawić. Wspólne gotowanie oraz ogniska zapewnią niesamowite wspomnienia. Czekają na Was również liczne atrakcje lądowe.

Co wziąć na obóz i kolonie żeglarską?

Decyzja podjęta- posyłamy nasze pociechy na kolonię żeglarską. Wszyscy dobrze wiemy, że nie obejdzie się bez drobnych przedrejsowych zakupów. Żeglarstwo to sport, w którym ogromną rolę odgrywa pogoda. Podczas dwutygodniowej kolonii na Mazurach możemy spotkać się ze skrajnie różnymi warunkami atmosferycznymi dlatego należy być przygotowanym na każdą pogodę od upałów po zimne wiatry i deszcze.

Coś przeciwdeszczowego – czyli o sztormiaku słów kilka

Możemy wyposażyć się w dedykowany sztormiak dla żeglarzy jednej z kilku znanych firm. Jednak jest to spory wydatek (od kilkuset złotych do nawet 2000zł). Taki sztormiak lepiej zakupić jeśli mamy pewność, że wyjazd na kolonię żeglarską nie będzie jednorazowy. Na początek polecam w ramach sztormiaka użyć odzież narciarską lub turystyczną. Jest to zdecydowanie mniejszy wydatek, a sprawdzi się również bardzo dobrze.

Pamiętajmy o zmienności pogody, czyli ubrania na każdą pogodę.

Co zabrać ze sobą oprócz sztormiaka? Na wodzie bywa zimno, należy więc wyposażyć się w ciepłe ubrania takie jak swetry czy bluzy. Najlepiej ubierać się na „cebulkę”, grubsza warstwa ubrań uchroni nas przed zmarznięciem.

Pamiętajmy również o czapce z daszkiem i okularach przeciwsłonecznych. Podczas upałów gdy słońce świeci w pełnej okazałości jesteśmy narażeni na udar słoneczny. Pamiętajmy również o kremach z filtrem UV aby uniknąć poparzeń skóry.

Jakie obuwie?

W wyborze obuwia również znaczącą rolę odgrywa pogoda. Jeśli pogoda jest piękna i słoneczna po pokładzie najlepiej poruszać się w sportowym obuwiu. Nie powinniśmy chodzić po pokładzie w klapkach ani na boso, ponieważ możemy się zranić o wystające elementy drobnego osprzętu jachtu. Jeśli jednak trafimy na pochmurną pogodę i deszcz warto mieć ze sobą kalosze, które uchronią nasze stopy przed zmoknięciem.

Co jeszcze zabrać na mazurską kolonię?

Na koloniach i obozach żeglarskich śpi się pod własnym śpiworem. Najlepiej aby był on dość ciepłu i gruby, ponieważ noce bywają zimne. Załoganci często zabierają ze sobą również małą poduszkę pod głowę. Warto mieć ze sobą również latarkę. Przyda się również strój kąpielowy, który przy sprzyjającej pogodzie wykorzystamy na plaży przy porcie. Poza tym w planie kolonii na Mazurach przeznaczony jest czas na parki wodne m.in. w Mikołajkach.

Jak się spakować?

Przede wszystkim nie pakujmy się w sztywne walizki na kółkach na jachcie nie ma na nie miejsca. Lepiej wybrać miękką torbę lub plecak, który będzie można zwinąć i schować w jednej z bakist na czas wakacyjnej koloni żeglarskiej. Ubrania najlepiej pakować w szczelne worki aby uniknąć zawilgocenia.

Na każdą kolonię i obóz żeglarski należy się starannie przygotować aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji takich jak zmarznięcie czy udar słoneczny. Jeśli zadbamy o wyżej wymienione rzeczy kolonia na Mazurach będzie niezapomnianą przygodą i wspaniałą zabawą.

Imprezę organizuje:

Szkoła żeglarstwa – PuntoVita

ul. Niegocińska 5 , 11-500 Wilkasy, Giżycko, Mazury

tel. 501 177 487

email: michal@puntovita.pl

(tekst sponsorowany)