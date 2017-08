Chcesz wziąć pożyczkę? Sprawdź swoją zdolność kredytową.

Posiadanie zdolności kredytowej jest absolutnie wymagane, chcąc uzyskać kredyt lub kartę kredytową. Jest ona określana mianem zdolności do spłaty udzielonego zobowiązania kredytowego wraz z odsetkami. W przypadku pożyczek pozabankowych zdolność kredytowa jest traktowana w sposób bardziej liberalny, ale warto ją wyliczyć samodzielnie przed wnioskowaniem o pożyczkę.

Procedury firm pożyczkowych i banków

Wysokość zdolności kredytowej pokaże klientowi, czy stać go na zaciągnięcie pożądanej kwoty pożyczki pozabankowej. Z perspektywy firmy pożyczkowej udzielającej zobowiązania, zdolność kredytowa określa wiarygodność finansową potencjalnego pożyczkobiorcy. Na jej podstawie pożyczkodawca sprawdzi, czy będzie on w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie terminowo.

Podstawą szacowania zdolności kredytowej są przychody miesięczne klienta i koszty ponoszone przez niego co miesiąc, m.in. na spłatę dotychczasowych zobowiązań finansowych, w tym rat kredytów i pożyczek, alimentów, czy czynszu, opłat za media itp. Banki i coraz więcej firm pożyczkowych przed udzieleniem kredytu czy pożyczki, sprawdzają klientów w bazach danych Biura Informacji Kredytowej, Krajowego Rejestru Dłużników, czy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Niejednokrotnie wraz z wnioskiem o zobowiązanie klient poproszony zostanie o złożenie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach. Potrzebujesz więcej informacji? Zajrzyj tutaj http://lowcachwilowek.pl/jak-wyliczyc-swoja-zdolnosc-kredytowa/.

Czy stać mnie na zobowiązanie?

Zanim złożymy wniosek o kredyt lub pożyczkę, warto samodzielnie dowiedzieć się, czy mamy realne szanse na ich uzyskanie. Na stronie http://lowcachwilowek.pl/ można dowiedzieć się, czy firma pożyczkowa będzie sprawdzała dane o naszych finansach w dostępnych bazach i jakich dokumentów wymaga przy składaniu wniosku.

To czy stać nas na pożyczkę, możemy skontrolować samodzielnie. Nie musimy tego liczyć samodzielnie, a wystarczy założyć konto w Biurze Informacji Kredytowej, gdzie sprawdzimy swoją historię kredytową oraz tzw. punktację, czyli scoring kredytowy. Scoring jest oceną wiarygodności danej osoby jako kredytobiorcy i informuje, na ile rzetelnie spłacamy swoje zobowiązania. Darmowy raport BIK można wygenerować co pół roku. Dostęp na stałe do takich danych zapewnia płaty Profil Kredytowy Plus.

Pożyczkodawcy oceniają zdolność kredytową klientów głównie na podstawie miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego oraz wydatków, jakie ono ponosi. Do obliczeń wykorzystuje się:

miesięczny dochód pożyczkobiorcy i innych osób w tym samym gospodarstwie domowym,

liczbę osób w gospodarstwie domowym,

stałe miesięczne obciążenia finansowe,

wysokość wolnych środków finansowych klienta,

historię kredytową,

czynniki metrykalne, w tym wiek, płeć, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, stałość miejsca zamieszkania i zarobkowania.

Pożyczkodawcy mogą oprócz tego brać pod uwagę i inne kryteria, które są istotne podczas wyliczania zdolności kredytowej klienta

